Valve確認將於11/22揭曉《戰慄時空》系列全新遊戲 強化VR內容應用

Valve稍早宣布,將於美國當地時間11月22日揭曉《戰慄時空 (Half-Life)》系列全新作品《Half-Life: Alyx》。

不過,《Half-Life: Alyx》顯然並非定位為《戰慄時空》系列第三款作品,同時也非以《戰慄時空3》為稱。

而從遊戲名稱為《Half-Life: Alyx》,顯然將會以《戰慄時空2》出現的Alyx Vance擔任主角,但目前遊戲具體細節尚未對外公布,同時就相關消息則透露此款遊戲將以虛擬實境形式進行遊玩,或許將進一步與Valve旗下虛擬實境頭戴裝置整合,並且提供更高沉浸體驗。

依照目前傳出說法表示,遊戲最快會在2020年3月推出,同時虛擬實境體驗將會有更深感受,其中包含可在虛擬實境場景中"看見"自己的身體與動作,藉此讓更多玩家能夠接觸虛擬實境影像應用成效。

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



