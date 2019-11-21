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迎接《憤怒鳥》10週年 Rovio打造一款可被攻擊的「自動販賣機」

2019-11-21 08:49楊又肇

針對《憤怒鳥 (Angry Birds)》即將在12月11日迎接10週年紀念，Rovio與位於紐約廣告公司Droga5攜手合作，並且由10XBeta打造一款可讓人槌打、搖晃，或是對其發出嘶吼聲的「自動販賣機」

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這款「自動販賣機」將會在美國東岸時間11月21日當天中午12點至晚間8點放在紐約時代廣場，透過單日限定活動開放眾人對這台「自動販賣機」槌打、搖晃，或是對其大聲嘶吼，即可獲得Rovio所準備的特別獎項。

不過，Rovio表示活動期間將會禁止用腳攻擊這台「自動販賣機」，原因是腳印可能會比較難清理，同時也會讓「自動販賣機」變得更髒。

除了邀請眾人來攻擊這台「自動販賣機」，Rovio也將透過WWE摔角巨星The Big Show，以及諸如Deestroying、Team Edge、Lexi Hensler與Mr Beast在內25名YouTuber擴大宣傳。

Rovio更與芬蘭聯合國兒童基金會 (UNICEF Finland)合作，讓玩家在《憤怒鳥2》手機遊戲中解決更多搗蛋豬，即可累積捐助10萬美元作為更多兒童教育協助基金。

在此之前，Rovio則是與福特旗下Spin合作打造特殊滑板車Rage Rider，讓使用者能透過大聲嘶吼方式驅動電動滑板車。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約廣告福特

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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