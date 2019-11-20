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配合微軟 羅技也針對行動不便玩家打造可擴充遊戲控制套件

2019-11-20 10:25楊又肇

比照微軟針對殘疾玩家打造的特殊Xbox可擴充控制器 (Xbox Adaptive Controller)，羅技稍早也宣布推出旗下Logitech G可擴充遊戲套件，讓更多有肢體障礙的玩家也能享受遊戲樂趣。

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不過，羅技此套Logitech G可擴充遊戲套件基本上還是要搭配Xbox可擴充控制器使用，形式上有點像是針對Xbox可擴充控制器打造的擴充套件。

在此項擴充套件中，玩家可以透過大小不同的按鍵、觸發器，以及觸控按鈕組合適合操作模式，甚至在區分1.4吋與2.5吋大小的按鍵中，更採用與Logitech G915相同的機械鍵軸設計，藉此讓按鍵觸發手感、速度均可提昇。

而貼紙部分也能讓按鍵更容易被識別，藉此讓玩家更方便判斷使用，甚至提供空白貼紙讓玩家自行設定按鍵定義，並且透過空白貼紙手寫標示。

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羅技此款套件是與微軟包容性科技實驗室 (Inclusive Tech Lab)，以及非營利組織AbleGamers基金會、紐約西奈山衛生系統旗下能力研究中心與英國SpecialEffect基金會合作，與微軟打造的Xbox可擴充控制器，同樣都是針對身體不便玩家打造更合適且具包容性的控制器。

Logitech G可擴充遊戲套件預計會在11月底透過羅技官網、微軟零售通路開放銷售，建議售價為99.99美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

控制器羅技Xbox

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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