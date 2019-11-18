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微軟將於更多地區預覽串流遊戲服務Project xCloud 加入更多遊戲

2019-11-18 10:57楊又肇

微軟稍早於美國、英國及南韓地區開放測試旗下串流遊戲服務Project xCloud之後，稍早更於X019期間確定將在2020年正式上線時，預計加入《惡魔獵人5》、《鐵拳7》、《勁爆美式足球2020》等超過50款遊戲，而接下來包含加拿大印度、日本和西歐地區國家都會在2020年開放預覽測試。

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除了透露將會加入更多遊戲與開放預覽地區，微軟也說明接下來也會開放Windows PC與更多平台裝置使用Project xCloud，而非僅侷限在Android手機與平板，另外接下來也會開放PlayStation 4的DualShock 4控制手把，以及Razer旗下手把配件加入使用。

另一方面，微軟也宣布開放玩家可透過Project xCloud服務串流遊玩本身擁有的遊戲作品，同時如果訂閱Xbox GamePass服務的話，同樣也能以串流方式進行遊玩，而不一定僅能透過Xbox One主機執行遊戲。

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依照微軟先前說法，Project xCloud服務初期至少將收錄超過5000款遊戲作品，目前已經可以相容運作超過3500款遊戲，同時開發者無須額外調整、重新編寫，即可讓遊戲內容藉由微軟雲端服務跨平台使用。

以目前來看，Project xCloud首要競爭對手將會是Google Stadia服務，而NVIDIA目前投入佈署規劃的GeForce Now雖然暫時還沒有太大進展，但預期未來也可能會成為微軟競爭對手之一，因此微軟現階段作法將會持續增加對玩家有利的使用體驗，藉此吸引更多玩家支持。

不過，從玩家實際需求來看，顯然還是會以個人偏好遊玩內容為主，但在未來串流遊玩模式成為主流之後，或許也會像串流影音服務一樣，同時訂閱多種服務滿足遊玩需求，而不致於僅能綁定在單一遊戲主機平台。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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