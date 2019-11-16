微軟下款遊戲主機將著重定價策略 雲端串流加入支援PS4控制器

在稍早於英國倫敦舉辦X019活動中，Xbox部門負責人Phil Spencer接受訪談時表示，預期明年推出的新玩遊戲主機Project Scarlett將會更著重效能與價格上的平衡。此外，微軟雲端遊戲項目負責人Kareem Choudhry也透露未來Project xCloud擴展到Windows PC平台時，將會進一步加強支援滑鼠與鍵盤，甚至加入支援第三方遊戲控制器。

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對於明年預計推出的新款遊戲主機Project Scarlett，微軟坦承過去推行第一款Xbox One時在定價上過高，使得初期競爭失利，因此在接下來預計推行新機的市場策略將會慎重研擬。

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同時，Phil Spencer更強調將會在Project Scarlett投入更大發展資源，憑藉過往Xbox主機發展經驗強化跨平台與向下相容遊玩體驗，並且持續擴展遊戲內容，藉此吸引玩家支持。

而就先前消息，Project Scarlett將會採用AMD Zen 2架構設計的處理器，以及基於RDNA顯示架構的繪圖卡，並且搭配使用SSD、加入即時光影追蹤與畫面更新率可變設計，另外也透露將支援8K解析度與120fps畫面更新率顯示效果，藉此強調下一款遊戲主機帶動效能。

另一方面，同樣預計在2020年推出的微軟雲端串流遊戲服務Project xCloud，稍早也由微軟雲端遊戲項目負責人Kareem Choudhry表示將會擴展至Windows PC平台，另外也會加入支援蘋果裝置，而非僅侷限在特定裝置平台，甚至也會加入支援滑鼠與鍵盤操作，並且可使用第三方控制器，其中甚至可支援競爭對手PlayStation旗下Dualshock 4控制器，或是由Razer推出的控制手把。

不過，微軟目前仍未公布Project xCloud具體細節與訂閱價格，但預期接下來會持續擴展到加拿大、印度、日本，以及西歐國家地區。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》