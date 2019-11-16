類似Android TV Google展示雲端串流遊戲服務Stadia操作介面

在Google雲端串流遊戲服務Stadia正式推出前，Stadia產品總監Andrey Doronichev與內容發行負責人Beri Lee透過Reddit論壇透露更多Stadia服務相關操作介面，其中包含能邀請朋友一同遊玩、控制器設定方式，另外也能透過Chromecast Ultra將遊戲串流投放至電視，並且以控制器進行遊玩。

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從Google釋出圖像顯示，Stadia在電視等大尺寸裝置上的操作介面類似Android TV，而在行動版App則採用類似設計，同時也能看見下方導覽項目包含Stadia服務首頁、探索功能，以及線上商城選項。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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同時，Google也強調Stadia將與Google Search、YouTube等資源整合，讓使用者能更容易找到遊戲內容、相關影音，另外也確認明年將會推出個人成就狀態顯示，以及家庭共用方案。

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目前Google暫時還沒有計畫公布可在每月獲得免費遊戲作品Stadia Pro使用方案正式上線時程，同時預計在11月19日上線運作版本中，僅會支援透過Chromecast Ultra串流4K、HDR與5.1聲道內容，若是透過PC端的Chrome瀏覽器使用的話則還不會支援，必須等到2020年之後才會正式加入。

而在付費方面，Stadia也將支援以Google Play禮品卡或點數卡作為付費方式，另外在支援裝置部分也強調可相容Android、iOS裝置，但初期僅先開放Pixel 3、Pixel 3 XL，以及Pixel 3a與Pixel 3a XL使用，以及支援Chrome OS的平板裝置使用。

至於預計在11月19日率先與Stadia服務同步上線提供遊玩的遊戲，分別如下：

《刺客教條：奧德賽 (Assassin’s Creed Odyssey)》

《天命2 (Destiny 2: The Collection)》

《舞力全開2020 (Just Dance 2020)》

《GYLT》

《Kine》

《真人快打11 (Mortal Kombat 11)》

《碧血狂殺2 (Red Dead Redemption 2)》

《古墓奇兵：崛起 (Rise of the Tomb Raider)》

《侍魂 曉 (Samurai Shodown)》

《古墓奇兵：暗影 (Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition)》

《Thumper》

《古墓奇兵 (Tomb Raider: Definitive Edition)》 除此之外，Google也計畫在2019年底陸續增加14款遊戲，《進擊的巨人2：Final Battle》、《邊緣禁地3》、《暗黑血統：創世紀》、《特技摩托賽：崛起》在內熱門作品，預期也會加入包含《電馭叛客 2077》、《毀滅戰士：永恆》、《看門狗：自由軍團》等受矚目的3A等級遊戲作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》