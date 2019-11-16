類似Android TV Google展示雲端串流遊戲服務Stadia操作介面
在Google雲端串流遊戲服務Stadia正式推出前，Stadia產品總監Andrey Doronichev與內容發行負責人Beri Lee透過Reddit論壇透露更多Stadia服務相關操作介面，其中包含能邀請朋友一同遊玩、控制器設定方式，另外也能透過Chromecast Ultra將遊戲串流投放至電視，並且以控制器進行遊玩。
從Google釋出圖像顯示，Stadia在電視等大尺寸裝置上的操作介面類似Android TV，而在行動版App則採用類似設計，同時也能看見下方導覽項目包含Stadia服務首頁、探索功能，以及線上商城選項。
同時，Google也強調Stadia將與Google Search、YouTube等資源整合，讓使用者能更容易找到遊戲內容、相關影音，另外也確認明年將會推出個人成就狀態顯示，以及家庭共用方案。
目前Google暫時還沒有計畫公布可在每月獲得免費遊戲作品Stadia Pro使用方案正式上線時程，同時預計在11月19日上線運作版本中，僅會支援透過Chromecast Ultra串流4K、HDR與5.1聲道內容，若是透過PC端的Chrome瀏覽器使用的話則還不會支援，必須等到2020年之後才會正式加入。
而在付費方面，Stadia也將支援以Google Play禮品卡或點數卡作為付費方式，另外在支援裝置部分也強調可相容Android、iOS裝置，但初期僅先開放Pixel 3、Pixel 3 XL，以及Pixel 3a與Pixel 3a XL使用，以及支援Chrome OS的平板裝置使用。
至於預計在11月19日率先與Stadia服務同步上線提供遊玩的遊戲，分別如下：
- 《刺客教條：奧德賽 (Assassin’s Creed Odyssey)》
- 《天命2 (Destiny 2: The Collection)》
- 《舞力全開2020 (Just Dance 2020)》
- 《GYLT》
- 《Kine》
- 《真人快打11 (Mortal Kombat 11)》
- 《碧血狂殺2 (Red Dead Redemption 2)》
- 《古墓奇兵：崛起 (Rise of the Tomb Raider)》
- 《侍魂 曉 (Samurai Shodown)》
- 《古墓奇兵：暗影 (Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition)》
- 《Thumper》
- 《古墓奇兵 (Tomb Raider: Definitive Edition)》
除此之外，Google也計畫在2019年底陸續增加14款遊戲，《進擊的巨人2：Final Battle》、《邊緣禁地3》、《暗黑血統：創世紀》、《特技摩托賽：崛起》在內熱門作品，預期也會加入包含《電馭叛客 2077》、《毀滅戰士：永恆》、《看門狗：自由軍團》等受矚目的3A等級遊戲作品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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