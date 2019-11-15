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等待許久的《寶可夢 劍／盾》終於上市 開始推行「巨寶可夢」活動

2019-11-15 18:16楊又肇

配合今日 (11/15)開放銷售的《寶可夢 劍／盾》，The Pokémon Company在台北信義區香堤大道舉辦實體活動，不僅邀請坤達、大元、邰哥、Ryuuu、納豆等知名藝人，以及YouTuber參與開賣活動，現場也透過此次新增角色敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥，夥同寶可夢知名角色皮卡丘一同遊行造勢，另外也啟用期間快閃店銷售周邊商品，並且開放現場體驗新作樂趣。

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延續先前《寶可夢 太陽／月亮》，此次推出的《寶可夢 劍／盾》將舞台移到伽勒爾地區，並且強調導入「極巨化寶可夢」特殊玩法，因此依然吸引不少玩家矚目。

雖然日前製作人增田順一表示為了確保遊戲品質，進而做出刪減寶可夢數量的決定，卻被玩家發現遊戲中有不少場景模組相同，甚至沿用過往曾在《寶可夢 太陽／月亮》出現模組，同時還伴隨一些不正常呈現情況，使得部分玩家對於此次負責開發《寶可夢 劍／盾》的Game Freak感到不滿，並且質疑Game Freak強調兼顧品質的說法。

不過，從此次新作依然出現偷跑，同時經銷商在凌晨時間就開放先行完成預購玩家取貨的情況，顯然此次推出的《寶可夢 劍／盾》依然受到歡迎。

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此次新作除了增加敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥在內新角色，玩家還可以在伽勒爾地區捕獲包含來電汪、毛瓣羊、莫魯貝可、蔥游兵等新寶可夢角色，同時玩家也能與不同版本作品的訓練師交換寶可夢，藉此增進互動。

除了推出《寶可夢 劍》、《寶可夢 盾》兩種版本，The Pokémon Company也同步推出包含兩種版本的雙包裝，另外也推出Nintendo Switch Lite 蒼響／藏馬然特版本。

而在台北信義區香堤大道的實體活動，預計從即日起至12月1日期間，將會持續進行寶可夢遊行、《寶可夢 劍／盾》試玩體驗、《寶可夢 劍／盾》巨星大賽，以及包含《寶可夢 劍／盾》1對1對戰、寶可夢集換式卡牌150人對戰等活動。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

寶可夢快閃

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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