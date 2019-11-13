Google公布雲端串流遊戲服務 Stadia首波上線陣容
預計在11月19日正式上線運作的雲端串流遊戲服務Stadia，稍早由Google公布首波上線提供遊玩的遊戲內容，其中包含《刺客教條：奧德賽》、《天命2》、《碧血狂殺2》、《真人快打11》、《古墓奇兵：暗影》在內遊戲，更包含目前由Stadia服務平台獨佔的《GYLT》。
依照Google公布資料，預計在11月19日率先與Stadia服務同步上線提供遊玩的遊戲，分別如下：
- 《刺客教條：奧德賽 (Assassin’s Creed Odyssey)》
- 《天命2 (Destiny 2: The Collection)》
- 《舞力全開2020 (Just Dance 2020)》
- 《GYLT》
- 《Kine》
- 《真人快打11 (Mortal Kombat 11)》
- 《碧血狂殺2 (Red Dead Redemption 2)》
- 《古墓奇兵：崛起 (Rise of the Tomb Raider)》
- 《侍魂 曉 (Samurai Shodown)》
- 《古墓奇兵：暗影 (Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition)》
- 《Thumper》
- 《古墓奇兵 (Tomb Raider: Definitive Edition)》
除此之外，Google也計畫在2019年底陸續增加14款遊戲，《進擊的巨人2：Final Battle》、《邊緣禁地3》、《暗黑血統：創世紀》、《特技摩托賽：崛起》在內熱門作品，預期也會加入包含《電馭叛客 2077》、《毀滅戰士：永恆》、《看門狗：自由軍團》等受矚目的3A等級遊戲作品。
Stadia服務預計在美國、加拿大、歐洲與英國地區率先推出，而專屬控制器也能應用在其他平台使用，基本上本身就是以標準USB HID控制器設計，因此也能藉由USB有線連接方式使用於不同平台，但實際相容度則會以不同平台支援為主。
在手機裝置相容方面，雖然Google承諾可同時支援Android與iOS裝置使用，但初期將僅先開放Pixel 3、Pixel 3 XL，以及Pixel 3a與Pixel 3a XL使用，以及支援Chrome OS的平板裝置，之後才會進一步開放更多Android裝置與iOS裝置遊玩，同時使用者可透過Android或iOS平台上的Stadia app購買遊戲。
至於Stadia在初期營運時，即可加入多人連線遊玩模式，但現階段還沒有計畫收錄VR遊戲內容，而未來也會讓遊戲畫質進一步提昇至8K、120fps規格，甚至能對應更流暢的動作格鬥遊戲體驗，並且透過人工智慧方式讓網路串流速度提昇。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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