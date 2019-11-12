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騰訊期望藉由與任天堂合作 擴展海外遊戲市場

2019-11-12 09:05楊又肇

就在中國國家新聞出版廣電總局終於核准引進任天堂旗下Nintendo Switch遊戲軟體，意味由騰訊代理的Nintendo Switch也將能在12月順利於中國境內銷售。而在相關消息裡，則是指出騰訊有意藉由與任天堂合作，進一步擴展歐美地區遊戲市場，並且擴展更大市場佔比。

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目前騰訊遊戲已經在中國市場取得龐大市佔，同時也開始藉由與海外遊戲業者合作，或是透過收購遊戲工作室擴展海外市場，同時在與任天堂的合作中，騰訊遊戲顯然也希望藉由任天堂的關係增加海外遊戲市場發展機會。

目前騰訊遊戲在PC遊戲與手機遊戲已經取得相當顯著市佔，但在電玩主機市場卻顯得有些薄弱，因此期望藉由任天堂合作關係積極布局美國與歐洲遊戲市場，甚至期望能藉由取得任天堂角色授權，進而打造全新家用電玩主機遊戲作品。

不過，目前騰訊遊戲與任天堂並未透露進一步合作可能性，目前雙方主要還是針對任天堂旗下Nintendo Switch透過騰訊代理方式進入中國，並且協助任天堂連接更多中國境內玩家族群，並且讓旗下遊戲作品能被更多玩家遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

騰訊任天堂

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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