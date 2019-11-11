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動視暴雪透露 未來將把更多版權內容打造為手機遊戲、衍生作品

2019-11-11 09:25楊又肇

去年宣布與中國網易合作打造手機遊戲版本設計的《暗黑破壞神：永生不朽》，同時今年也正式推出與騰訊遊戲合作的《決勝時刻Mobile (Call of Duty Mobile)》，未來動視暴雪 (Actvision Blizzard)似乎有意善用旗下持有版權內容，進而推出更多手機遊戲與衍生作品。

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依照動視暴雪營運長Coddy Johnson在稍早舉辦的財報會議中表示，未來將計畫擴展其手機遊戲業務規模，甚至透露以旗下持有版權作品打造更多手機遊戲及衍生內容的可能性。

在此之前，動視暴雪已經分別推出《暗黑破壞神：永生不朽》與《決勝時刻Mobile》兩款手機遊戲，而更早之前則是藉由《爐石戰記》進攻Android與iOS平台市場。

Coddy Johnson表示，由於本身持有版權內容具有相當知名度與遊玩支持度，加上近年來的手機技術持續成長，使得旗下3A等級遊戲作品可以順利移植到手機平台上遊玩。不過，Coddy Johnson並未透露接下來是否意味將把《魔獸世界》、《鬥陣特攻》在內遊戲作品移植到手機平台。

另一方面，動視暴雪也計畫持續活用版權作品，預期將會推出更多衍生作品內容，例如小說、動畫，或是比照《爐石戰記》以原本《魔獸世界》世界觀為基礎，但是打造遊玩方式截然不同的遊戲作品。

不過，雖然許多市場看法認為動視暴雪進軍手機遊戲，主因也是在於希望連接目前含金量龐大的手機遊戲市場發展機會，同時攜手網易與騰訊多半也是為了更容易進入中國手機遊戲市場發展，但也因為與網易攜手合作，反而引來更多玩家不滿，認為動視暴雪此舉形同是在消費本身持有資源，而不再繼續於遊戲投入額外創新。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪動畫

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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