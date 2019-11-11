PlayStation高層再次異動 吉田修平將轉向帶領獨立開發者培育項目
繼10月初宣布全球工作室主席Shawn Layden於9月底離開，同時也宣布索尼互動娛樂董事暨索尼互動娛樂日本總裁盛田厚退休離開消息後，索尼互動娛樂稍早宣布將由Guerrilla Games共同創辦人暨執行董事Hermen Hulst接掌全球工作室，而原本擔任全球工作室總裁職位的吉田修平，則將轉任帶領索尼互動娛樂新成立的獨立開發者培育項目發展。
Guerrilla Games過去協助索尼互動娛樂打造《殺戮地帶 (Killzone)》，並且在2005年12月由索尼互動娛樂收購，先前在PlayStation 4平台推出的《地平線：期待黎明》更累積顯著全球銷售表現，後來更將自製遊戲引擎「Decima」提供給小島秀夫成立的Kojima Productions，藉此打造即將推出的《死亡擱淺》。
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而在Shawn Layden從全球工作室主席職位卸任，並且在9月底離開索尼互動娛樂，Hermen Hulst將接手帶領全球工作室旗下14家工作室，繼續打造更多隸屬索尼互動娛樂第一方遊戲內容。
至於原本擔任全球工作室總裁的吉田修平，未來將轉任帶領索尼互動娛樂新成立的獨立開發者培育項目發展，預期將透過扶植更多獨立遊戲工作室、創作者，藉此擴大索尼互動娛樂旗下遊戲發展版圖。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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