新一代Xbox主機？Ubisoft至少已打造5款遊戲作品
Ubisoft執行長Yves Guillemot稍早證實，已經開始著手針對下一款Xbox遊戲主機打造至少5款遊戲作品。
不過，依照Yves Guillemot向Game Informer網站透露說法，5款遊戲中同時包含先前已經確認延後推出的《看門狗：自由軍團》、《虹彩六號：隔離禁區》與《眾神與怪獸》，至於其餘兩款遊戲則是尚未公布作品。
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在稍早說法裡，Yves Guillemot表示希望能以更多時間進行遊戲內容調整，因此讓上述三款遊戲作品延後至Ubisoft下一個財報年度內發售，因此最快也要等到明年4月之後才會進入市場銷售。
而若以《看門狗：自由軍團》、《虹彩六號：隔離禁區》與《眾神與怪獸》也將推出對應下一款Xbox遊戲主機「Project Scarlett」的版本，意味將比現行準備在Xbox One主機推行版本有更精緻、穩定輸出表現內容，但實際遊玩體驗應該不會有太大差異。
除了計畫在預計明年推出的新款次世代主機推行遊戲作品，Ubisoft稍早也透露將與Google Stadia串流遊戲服務有深度合作，預期透過雲端串流方式吸引更多玩家族群。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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