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Razer針對手機 推出類Joy-Con的藍牙控制器Junglecat

2019-11-04 08:51楊又肇

除了Hammerhead True Wireless真無線耳機，Razer稍早也宣布推出名為Junglecat的手機配件，讓使用者能套用在包含Razer Phone 2、三星Galaxy Note 9、Galaxy S10+，以及華為 P30 Pro在內手機使用。

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除了可讓手機變成Nintendo Switch般的Joy-Con使用模式，Junglecat同時也能透過連接配件組裝成單一控制手把，整體使用形式其實與華碩針對ROG Phone 2打造的Kunai Gamepad控制器一樣，本身也是透過藍牙方式與手機連接，同樣也無法對應體感操作或配合遊戲內容震動回饋。

在滿電情況下，Junglecat可對應長達100小時的使用時間，本身則是透過USB-C進行充電，另外也能配合專屬App調整按鍵定義，或是操作靈敏度等細節。

建議售價方面，Junglecat將以100美元價格推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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