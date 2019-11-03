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《暗黑破壞神 永生不朽》加入系列代表角色職業「狩魔獵人」

2019-11-03 10:44楊又肇

去年在BlizzCon 2018期間揭曉的《暗黑破壞神》系列手機遊戲《暗黑破壞神 永生不朽》，此次在BlizzCon 2019並未特別作宣傳，但在展區展示內容則是增加《暗黑破壞神》系列代表角色職業「狩魔獵人」。

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除了此次增加的「狩魔獵人」，先前在《暗黑破壞神 永生不朽》已經公布的角色職業還包含「野蠻人」、「武僧」與「秘術師」，另外還包含「聖教軍」與「死靈法師」，分別能以不同特色攻擊方式擊倒敵人。

此次增加內容還包含「沃薩姆村」與「灰燼之地」墓園戶外區域，另外也加入名為「絕招」的全新系統，可在短時間內增加普通攻擊效果，同時讓所有角色職業均可透過普通攻擊積蓄能量。

《暗黑破壞神 永生不朽》將分別在iOS與Android平台推出，主要與中國網易遊戲合作打造，目前尚未公布上市時程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

法師

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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