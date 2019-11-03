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BlizzCon 2019現場開放《星海爭霸2》玩家挑戰DeepMind團隊

2019-11-03 10:44楊又肇

此次在BlizzCon 2019期間，Blizzard Entertainment也同步公開《星海爭霸2》全新合作任務「指揮官：阿克圖洛斯．蒙斯克」，以及「殘酷+」難度等資訊。

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另外，針對近期Google人工智慧團隊DeepMind近期公布消息，表示已經能讓旗下人工智慧AlphaStar在Battle.NET連線對戰中，擊敗99.8%的《星海爭霸II》人類玩家，顯示在戰況更趨複雜、講究即時的遊戲中，目前人工智慧系統也已經能碾壓人類玩家。

Blizzard Entertainment除了在此次活動期間針對此項發展進一步解說，更於《星海爭霸2》展區開放玩家向DeepMind團隊打造的AlphaStar挑戰。

而此次增加「殘酷+」難度，則是會透過異變機制提高遊戲難度，例如護盾屏障異變機制可在敵方單位與建築護盾第一次受到傷害時，自動提供護盾強化效果，而龍捲風異變機制則會在地圖上生成龍捲風，使碰到龍捲風的玩家單位受到傷害，並且被擊退。

「殘酷+」難度的遊戲模式會在每次挑戰隨機產生一組異變機制組合，如果玩家獲勝，即可獲得額外經驗值獎勵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

龍捲風建築

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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