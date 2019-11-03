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限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

《爐石戰記》全新資料片《降臨！遠古巨龍》預計12月登場

2019-11-03 10:44楊又肇

此次在BlizzCon 2019同步更新的《爐石戰記》，正式宣佈推出全新資料片《降臨！遠古巨龍 (Descent of Dragons)》。

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全新資料片《降臨！遠古巨龍》預計會在12月10日推出，並且從即日起開放預購，玩家只要在全新卡牌推出時，即可透過登入取得5張免費卡牌。

除了宣布全新資料片消息，Blizzard Entertainment也宣布推出全新遊戲模式「英雄戰場」，將以8人戰鬥模式進行，並且在自動對戰加入全新元素，玩家可以雇用英雄來進行戰鬥，最後生存的玩家即為勝者。

「英雄戰場」模式預計在11月12日開放測試。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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