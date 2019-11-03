《魔獸世界》全新資料片《暗影之境》揭曉 換上全新升級系統

在稍早舉辦的BlizzCon 2019活動上，Blizzard Entertainment終於確認推出《魔獸世界》全新資料片《暗影之境 (Shdowlands)》。

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在《魔獸世界：暗影之境》中，將開放包含「淵喉」、「升靈堡」、「亞登曠野」、「瑞文崔斯」與「馬卓薩斯」5大全新區域，同時配合全新升級系統，先前已經達成最高等級的角色，將會在《暗影之境》推出後回到50級，並且將以60級作為全新等級上限。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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玩家在升級時，將會根據各自選擇獲得不同的新技能，包括每個誓盟的職業限定技能，玩家也能與特定誓盟成員建立靈魂之絆，藉此獲得該角色的限定特長與加成。

另外，包含熊貓人及所有同盟種族都能成為死亡騎士，同時加入全種族都可以使用的外觀選項，先前已經創建角色也能透過遊戲內的理髮店變更外觀。而玩家有機會與某些早已逝世的《魔獸爭霸》傳奇人物，例如「光明使者」烏瑟、凱爾薩斯等角色碰面。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》