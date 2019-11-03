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《魔獸世界》全新資料片《暗影之境》揭曉 換上全新升級系統

2019-11-03 10:44楊又肇

在稍早舉辦的BlizzCon 2019活動上，Blizzard Entertainment終於確認推出《魔獸世界》全新資料片《暗影之境 (Shdowlands)》。

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在《魔獸世界：暗影之境》中，將開放包含「淵喉」、「升靈堡」、「亞登曠野」、「瑞文崔斯」與「馬卓薩斯」5大全新區域，同時配合全新升級系統，先前已經達成最高等級的角色，將會在《暗影之境》推出後回到50級，並且將以60級作為全新等級上限。

玩家在升級時，將會根據各自選擇獲得不同的新技能，包括每個誓盟的職業限定技能，玩家也能與特定誓盟成員建立靈魂之絆，藉此獲得該角色的限定特長與加成。

另外，包含熊貓人及所有同盟種族都能成為死亡騎士，同時加入全種族都可以使用的外觀選項，先前已經創建角色也能透過遊戲內的理髮店變更外觀。而玩家有機會與某些早已逝世的《魔獸爭霸》傳奇人物，例如「光明使者」烏瑟、凱爾薩斯等角色碰面。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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