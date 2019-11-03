親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

《鬥陣特攻2》加入全新故事任務模式 更多英雄、地圖準備亮相

2019-11-03 10:42楊又肇

此次在BlizzCon 2019同樣公布新消息的遊戲作品，還包含加入故事任務模式、英雄任務，以及全新地圖「多倫多」的《鬥陣特攻2 (Overwatch 2)》。

分享

Blizzard Entertainment表示，《鬥陣特攻2》玩家將透過合作，共同對抗世界各地不斷爆發威脅，同時先前在《鬥陣特攻》中所累積成就、戰利品收藏，以及《鬥陣特攻》目前角色陣容都會在《鬥陣特攻2》被完整繼承。

不過，《鬥陣特攻2》依然會加入全新英雄角色、任務，以及此次新增「多倫多」在內全新國際知名地圖，而此次遊玩體驗更將以相互合作、故事劇情為主軸，並且讓熱愛初代《鬥陣特攻》的玩家也能享受到更多樂趣。

此次遊戲引擎也將升級，並且以視覺強化讓英雄角色外貌更加寫實、擬真，另外此次更加入龐大的PvE模式地圖，並且讓玩家可在任務過程面臨各式敵方角色。

另外，《鬥陣特攻》玩家也將能使用《鬥陣特攻2》的英雄角色與地圖資料，預計接下來也會持續公布包含新英雄角色在內細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

多倫多

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

暴雪事件後續！三菱汽車證實停止贊助《爐石》大師賽

2019-11-02 22:09

《魔獸世界》全新資料片《暗影之境》揭曉 換上全新升級系統

2019-11-03 10:44

《爐石戰記》全新資料片《降臨！遠古巨龍》預計12月登場

2019-11-03 10:44

BlizzCon 2019現場開放《星海爭霸2》玩家挑戰DeepMind團隊

2019-11-03 10:44

《暗黑破壞神 永生不朽》加入系列代表角色職業「狩魔獵人」

2019-11-03 10:44

《暗黑破壞神4》揭曉！將讓玩家更沉浸在暗黑劇情故事

2019-11-03 10:41

針對香港「聰哥」裁決結果引發爭議 暴雪娛樂總裁再次致歉

2019-11-03 10:40

戰國死鬥遊戲《仁王2》將於明年3/12上市 β體驗版將開放限期下載

2019-11-03 10:22

熱門文章

GoPro Hero 8到底要不要買？ 十大理由分析給你聽

2019-11-02 20:58

台灣註冊百度帳號教學 沒大陸門號也能接收簡訊驗證碼

2019-11-02 16:45

暴雪事件後續！三菱汽車證實停止贊助《爐石》大師賽

2019-11-02 22:09

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top