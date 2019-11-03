《鬥陣特攻2》加入全新故事任務模式 更多英雄、地圖準備亮相

此次在BlizzCon 2019同樣公布新消息的遊戲作品，還包含加入故事任務模式、英雄任務，以及全新地圖「多倫多」的《鬥陣特攻2 (Overwatch 2)》。

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Blizzard Entertainment表示，《鬥陣特攻2》玩家將透過合作，共同對抗世界各地不斷爆發威脅，同時先前在《鬥陣特攻》中所累積成就、戰利品收藏，以及《鬥陣特攻》目前角色陣容都會在《鬥陣特攻2》被完整繼承。

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不過，《鬥陣特攻2》依然會加入全新英雄角色、任務，以及此次新增「多倫多」在內全新國際知名地圖，而此次遊玩體驗更將以相互合作、故事劇情為主軸，並且讓熱愛初代《鬥陣特攻》的玩家也能享受到更多樂趣。

此次遊戲引擎也將升級，並且以視覺強化讓英雄角色外貌更加寫實、擬真，另外此次更加入龐大的PvE模式地圖，並且讓玩家可在任務過程面臨各式敵方角色。

另外，《鬥陣特攻》玩家也將能使用《鬥陣特攻2》的英雄角色與地圖資料，預計接下來也會持續公布包含新英雄角色在內細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》