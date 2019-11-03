《暗黑破壞神4》揭曉！將讓玩家更沉浸在暗黑劇情故事

如同先前消息透露，暴雪娛樂稍早在BlizzCon 2019終於確認將推出《暗黑破壞神4 (Diablo 4)》，透過名為「三人前來」、長達9分鐘的預告影片透露初期角色職業將包含野蠻人、法師和德魯依在內選項，同時遊戲也將分別登上Windows PC、PlayStation 4與Xbox One。

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目前《暗黑破壞神4》仍處於開發階段，暫時尚未公布具體上市時間，但在此次BlizzCon 2019期間開放試玩，預計讓玩家更沉浸在暗黑劇情故事，並且面臨各類考驗。

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而此次開放試玩的三個角色職業，野蠻人將會加入全新武器系統，並且能裝備、快速切換四種不同武器，而法師則可操作元素魔法攻擊敵人，德魯伊則可快速轉變為狼人、熊人，或是人類形態。

同時，暴雪娛樂表示《暗黑破壞神4》將以過往系列作品為基礎打造，並且讓玩家可在遊戲中挖掘各種可能性，並且透過可自訂的天賦與技能系統，以及充滿傳說與套裝物品的掉寶系統，另外也能騎乘個人化坐騎。

暴雪娛樂更強調此次遊戲是以全新技術開發，讓玩家可以在遊戲中感受更身歷其境體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》