針對香港「聰哥」裁決結果引發爭議 暴雪娛樂總裁再次致歉

針對先前蒙面聲援香港的《爐石戰記》電競選手吳偉聰裁決禁賽一年，並且取消獎金的作法，雖然後續將處置改為禁賽半年，同時歸還獎金，但仍引起不少輿論情況，Blizzard Entertainment除了稍早透過官網公告，更在BlizzCon 2019開幕時，由總裁J. Allen Brack再次針對先前做出錯誤決定所引發爭議致歉。

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由於先前吳偉聰「聰哥」因聲援香港而遭禁賽，Blizzard Entertainment的作法遭人質疑是否基於利益考量，進而做出「親中」裁決結果。雖然後續出面澄清，並且調整原先裁決結果，但仍無法消除玩家對Blizzard Entertainment的不滿，甚至也引發不少玩家拒絕遊玩任何由Blizzard Entertainment發行遊戲。

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而在此次BlizzCon 2019活動上，也有不少玩家抗議Blizzard Entertainment相關作法，甚至在現場發放聲援香港的T恤。

對於《爐石戰記》電競選手吳偉聰裁決處理，J. Allen Brack坦承在整體處理過程過於急躁，因此讓事情變得更加糟糕，同時也太晚向玩家說明實際處置原因。

同時，J. Allen Brack除了向玩家致歉，同時也希望能以電玩遊戲傳達正向影響，同時也強調未來Blizzard Entertainment將會持續努力做到更好，並且讓玩家感到驚艷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》