親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

暴雪事件後續！三菱汽車證實停止贊助《爐石》大師賽

2019-11-02 22:09INSIDE

三菱汽車發言人 Erica Rasch 終於出面證實，台灣三菱汽車終止了對這個電競賽事的贊助。

Credit: BlizzardEsportsTW / 蜜雅截圖
Credit: BlizzardEsportsTW / 蜜雅截圖
分享

遊戲業巨頭動視暴雪（Activision Blizzard）日前處分香港抗議表示支持的職業玩家及兩位主播的決定，引發了一系列的公關危機，各方批評紛沓而至，直到現在事件仍繼續延燒。

各國玩家紛紛抵制（美國尤甚）、前元老 Mark Kern 長篇推特痛批、美國大學生在比賽中舉起同樣的香港標語聲援（雖然很快被切掉畫面，亦遭到禁賽處罰），甚至訂閱人數上億的 YouTuber 第一人 Pewdiepie 亦上傳影片批評。

此外，平常勢不兩立的美國跨黨派國會議員——包括一位共和黨的右派大將與支持民主社會主義的民主黨超級左派——居然因此事件達成共識、共同聯名正式發函給暴雪表達反對。

先前即有眼尖的玩家發現，《爐石戰記》大師職業賽亞太區的官方合作夥伴——三菱汽車的 logo 在比賽直播上默默消失。

由於美國相關媒體的追問，三菱汽車發言人 Erica Rasch 終於出面證實，早在 10 月 8 日暴雪宣布香港玩家「聰哥」（"Blitzchung"）禁賽並沒收獎金的兩天後，台灣三菱汽車就要求終止了對這個電競賽事的贊助。但她不願意進一步說明撤除贊助的原因。

這個消息被貼到 Reddit 上後，短短的兩天內獲得了 6.77 萬個讚、2,100 個留言，登上了 Reddit 熱門，導致即使不關注《爐石戰記》的網友們也都很容易看得到。

至於這個周末即將登場的暴雪嘉年華（ BlizzCon） 2019，許多玩家社群正在號招於此活動上向暴雪表達抗議。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

三菱電競

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

消息指稱《鬥陣特攻2》將於BlizzCon 2019期間亮相

2019-10-30 14:33

《魔獸世界》全新資料片「闇影大地」可能將於BlizzCon 2019亮相

2019-10-30 14:33

瑪利歐賽車首月下載逾1.2億次 刷新任天堂手遊紀錄

2019-10-29 17:11

Google確認旗下遊戲工作室將落腳加拿大蒙特婁

2019-10-28 14:09

微軟負責Xbox Live、Game Pass在內項目主管轉戰暴雪娛樂

2019-10-28 14:07

Ubisoft確認《看門狗：自由軍團》在內三款遊戲將延至下一個財報年度推行

2019-10-27 15:39

為了確保遊玩品質 Naughty Dog證實《最後生還者 二部曲》將延後上市

2019-10-27 15:38

福原愛引退惹粉絲殘念 靠「空氣桌球」前進2020奧運

2019-10-23 17:46

熱門文章

台灣註冊百度帳號教學 沒大陸門號也能接收簡訊驗證碼

2019-11-02 16:45

GoPro Hero 8到底要不要買？ 十大理由分析給你聽

2019-11-02 20:58

暴雪事件後續！三菱汽車證實停止贊助《爐石》大師賽

2019-11-02 22:09

Google收購Fitbit 稱「數據不做廣告用途」

2019-11-02 13:25

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top