暴雪事件後續！三菱汽車證實停止贊助《爐石》大師賽

三菱汽車發言人 Erica Rasch 終於出面證實，台灣三菱汽車終止了對這個電競賽事的贊助。

Credit: BlizzardEsportsTW / 蜜雅截圖 分享 facebook

遊戲業巨頭動視暴雪（Activision Blizzard）日前處分香港抗議表示支持的職業玩家及兩位主播的決定，引發了一系列的公關危機，各方批評紛沓而至，直到現在事件仍繼續延燒。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

各國玩家紛紛抵制（美國尤甚）、前元老 Mark Kern 長篇推特痛批、美國大學生在比賽中舉起同樣的香港標語聲援（雖然很快被切掉畫面，亦遭到禁賽處罰），甚至訂閱人數上億的 YouTuber 第一人 Pewdiepie 亦上傳影片批評。

此外，平常勢不兩立的美國跨黨派國會議員——包括一位共和黨的右派大將與支持民主社會主義的民主黨超級左派——居然因此事件達成共識、共同聯名正式發函給暴雪表達反對。

先前即有眼尖的玩家發現，《爐石戰記》大師職業賽亞太區的官方合作夥伴——三菱汽車的 logo 在比賽直播上默默消失。

由於美國相關媒體的追問，三菱汽車發言人 Erica Rasch 終於出面證實，早在 10 月 8 日暴雪宣布香港玩家「聰哥」（"Blitzchung"）禁賽並沒收獎金的兩天後，台灣三菱汽車就要求終止了對這個電競賽事的贊助。但她不願意進一步說明撤除贊助的原因。

這個消息被貼到 Reddit 上後，短短的兩天內獲得了 6.77 萬個讚、2,100 個留言，登上了 Reddit 熱門，導致即使不關注《爐石戰記》的網友們也都很容易看得到。

至於這個周末即將登場的暴雪嘉年華（ BlizzCon） 2019，許多玩家社群正在號招於此活動上向暴雪表達抗議。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》