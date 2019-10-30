親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

新進黨員多達近6千人 台灣民眾黨成全台第三大黨

「脫歐大選」賭國運？五年選五次，英國會惡鬥大算計

《魔獸世界》全新資料片「闇影大地」可能將於BlizzCon 2019亮相

2019-10-30 14:33楊又肇

除了《暗黑破壞神4》、《鬥陣特攻2》暴雪娛樂或許還準備在此次BlizzCon 2019揭曉《魔獸世界》全新資料片，可能會以《魔獸世界：闇影大地 (World of Warcraft：Shadowlands)》為稱。

(圖／擷自mmo-champion論壇網站
(圖／擷自mmo-champion論壇網站
分享

依照mmo-champion論壇網站透露消息，一名代號為Indres的玩家張貼疑似Blizzard Store手冊圖像，其中內容透露暴雪娛樂有可能在接下來的BlizzCon 2019揭曉《魔獸世界》全新資料片，並且將以《魔獸世界：闇影大地》作為資料片正式名稱。

不過，目前也也玩家對此內容質疑，認為有可能是造假，但暴雪娛樂方式暫時尚未對此作任何回應或澄清。

而就歷年BlizzCon活動揭曉內容來看，預期《魔獸世界》也會與其他作品一同釋出更新內容，在目前幾乎確認已經準備更新《暗黑破壞神4》、《鬥陣特攻2》在內遊戲之外，預期《魔獸世界》也將加入全新遊玩內容，藉此吸引更多玩家支持。

(圖／擷自mmo-champion論壇網站
(圖／擷自mmo-champion論壇網站
分享

(圖／擷自mmo-champion論壇網站
(圖／擷自mmo-champion論壇網站
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪魔獸世界

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

消息指稱《鬥陣特攻2》將於BlizzCon 2019期間亮相

2019-10-30 14:33

瑪利歐賽車首月下載逾1.2億次 刷新任天堂手遊紀錄

2019-10-29 17:11

Google確認旗下遊戲工作室將落腳加拿大蒙特婁

2019-10-28 14:09

微軟負責Xbox Live、Game Pass在內項目主管轉戰暴雪娛樂

2019-10-28 14:07

Ubisoft確認《看門狗：自由軍團》在內三款遊戲將延至下一個財報年度推行

2019-10-27 15:39

為了確保遊玩品質 Naughty Dog證實《最後生還者 二部曲》將延後上市

2019-10-27 15:38

福原愛引退惹粉絲殘念 靠「空氣桌球」前進2020奧運

2019-10-23 17:46

Help！AR模擬石虎過馬路 現場每護送一隻就捐10元

2019-10-22 22:21

接電視眾樂樂 Switch熱銷

2019-10-22 14:25

4K智慧電視 開啟高解析人生

2019-10-22 14:24

《暗黑破壞神4》、《鬥陣特攻2》可能在BlizzCon 2019活動期間公布

2019-10-22 09:15

PlayStation 5將採用詭異外觀？消息人士：不可能是市售機

2019-10-21 11:13

Xbox新款遊戲主機「Project Scarlett」將支援120fps畫面輸出規格

2019-10-21 10:57

手機遊戲涉南海主權 網易「陰陽師」越南下架

2019-10-19 15:55

Razer針對PlayStation 4平台格鬥遊戲 打造特殊控制手把Raion

2019-10-18 15:50

國防部打造「士官長的抉擇」 這是一款無法做出正確抉擇的遊戲

2019-10-17 18:17

以《看門狗》、《極地戰嚎》為基礎 Ubisoft將更多遊戲帶進動畫作品

2019-10-14 10:22

Google計畫用人工智慧 讓雲端串流遊戲服務Stadia能有更快操作反應

2019-10-14 10:11

Ubisoft透過《Rabbids Coding》讓更多人簡單學習編碼

2019-10-12 14:49

蘋果官網開始加入銷售Xbox One無線控制手把行列

2019-10-12 14:48

Sony證實下一代遊戲主機名稱就是PlayStation 5 預計明年底正式推出

2019-10-09 12:41

全新Radeon RX 5500系列顯示卡 鎖定1080P@60fps遊戲畫面穩定輸出

2019-10-09 12:38

Sony下一代遊戲主機定名PS5 明年耶誕購物季發表

2019-10-08 20:58

溫蒂漢堡打造類似《龍與地下城》的桌遊，讓玩家對抗冷凍牛肉

2019-10-07 10:31

新北寶可夢最終日 人潮破10萬開放全區抓寶

2019-10-06 16:59

Sony準備開放所有PlayStation 4遊戲支援跨平台連線遊玩功能

2019-10-05 08:16

寶可夢當機原因 外掛飛到三重抓寶

2019-10-04 15:25

將Xbox One遊戲串流至Android裝置遊玩 微軟開放測試Xbox Game Streaming

2019-10-04 07:49

協助破關？Sony擬在遊戲主機內提供人工智慧助理服務

2019-10-04 07:47

抓寶可夢傳當機 新北：系統繁忙已排除

2019-10-03 16:03

快去抓！ 稀有寶可夢快閃新北60個地方

2019-10-03 14:21

今年唯一大型抓寶新北開跑 日遊客也搶抓寶可夢

2019-10-03 12:59

新北三重主場狂灑花 寶可夢抓不停

2019-10-03 09:40

控訴任天堂控制器設計問題 Nintendo Switch Lite也加入列舉名單

2019-10-02 08:36

微軟遊戲串流服務Project xCloud在美國、英國與南韓開放測試，初期僅限Android裝置

2019-09-29 11:43

因應Sony永續發展目標 下一款PlayStation主機將會更加「環保」

2019-09-26 13:39

Seagate再次針對PS4打造外接遊戲硬碟 採相同外觀元素設計

2019-09-26 13:36

《死亡擱淺》將推出同捆遊戲主機組 以黑色掌印、嬰兒作為視覺設計

2019-09-26 13:36

《決勝時刻：現代戰爭》釋出故事模式宣傳影片

2019-09-26 08:49
看更多

熱門文章

iPhone 11 Pro拍照對決22萬單眼相機 你分辨得出嗎？

2019-10-29 17:26

Netflix測試倍速看片 電影界砲聲隆隆

2019-10-29 22:41

iOS 13.2更新！Deep Fusion影像系統正式登場

2019-10-29 15:33

線上看電影注意！小心LINE帳密被竊取

2019-10-30 11:27

華碩子品牌ProArt創作者登場 筆電頂規要價33萬元

2019-10-29 17:39

瑪利歐賽車首月下載逾1.2億次 刷新任天堂手遊紀錄

2019-10-29 17:11

斷訊危機暫解除 全國與頻道代理協商有進展

2019-10-29 19:27

宏達電攜金門大學 打造全台首座MR+電競場域

2019-10-29 15:35

臉書「預防保健」新功能 要當你的健康祕書

2019-10-30 00:34

GlobalFoundries與台積電 達成製程技術侵權和解

2019-10-30 09:16

三星露一點給你看 新折疊機將是上下翻蓋設計

2019-10-30 09:40

亞太電搶果粉 iPhone 11攜碼最高折4,400元

2019-10-30 12:32

iOS 13.2正式加入「Deep Fusion」拍攝效果 HomePod可識別不同人聲

2019-10-30 10:36

華碩ProArt品牌系列創作筆電、PC與螢幕登台 鎖定含金量更高創作市場

2019-10-30 10:38

VMware針對未來5G網路大規模、高動態連接需求 打造自動化運作模式

2019-10-30 10:40

共享電動機車WeMo Scooter推行智慧停車場 預計明年擴展海外市場

2019-10-30 10:38

三星已經申請新款手機名稱 包含Galaxy A92在內

2019-10-30 09:15

消息指稱《鬥陣特攻2》將於BlizzCon 2019期間亮相

2019-10-30 14:33

三星攜手IBM 打造新平台

2019-10-30 13:41

聯發科音頻晶片將納入Sony 360 Reality Audio聲音技術

2019-10-30 14:32

Intel公布第9代Core i9-9900KS特別版處理器售價 10/30開放銷售

2019-10-30 14:32

Google侵犯用戶資料 澳洲提起訴訟

2019-10-30 14:31

《魔獸世界》全新資料片「闇影大地」可能將於BlizzCon 2019亮相

2019-10-30 14:33

GlobalFoundries 與台積電達成製程技術侵權和解

2019-10-30 14:33

以街車形式呈現 光陽將於米蘭車展揭曉第二款電動重機RevoNEX

2019-10-30 14:32

U值媒／刪不掉再進化的新型App惡意程式，你中獎了嗎？

2019-10-30 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top