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Google確認旗下遊戲工作室將落腳加拿大蒙特婁

2019-10-28 14:09楊又肇

在Google雲端串流遊戲服務Stadia即將在11月19日上線運作前，Google稍早宣布將在加拿大蒙特婁 (Montreal)啟用Stadia Games and Entertainment遊戲工作室，並且由原本在Ubisoft任職，並且曾經負責《刺客教條》系列作品製作的Jade Raymond擔任工作室負責人，預期藉由Google旗下資源打造更多原創遊戲作品。

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目前暫時還沒有確認由Google成立的遊戲工作室預計推行遊戲作品，以及相關推行時間，但顯示Stadia服務將不會僅限於跟遊戲廠商合作，未來將會有更多Google自行打造遊戲作品上線，預期也能作為更多與Stadia服務合作遊戲參考範本。

Stadia服務預計在美國、加拿大、歐洲與英國地區率先推出，而專屬控制器也能應用在其他平台使用，基本上本身就是以標準USB HID控制器設計，因此也能藉由USB有線連接方式使用於不同平台，但實際相容度則會以不同平台支援為主。

Jade Raymond
Jade Raymond
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在手機裝置相容方面，雖然Google承諾可同時支援Android與iOS裝置使用，但初期將僅先開放Pixel 3、Pixel 3 XL，以及Pixel 3a與Pixel 3a XL使用，以及支援Chrome OS的平板裝置，之後才會進一步開放更多Android裝置與iOS裝置遊玩，同時使用者可透過Android或iOS平台上的Stadia app購買遊戲。

至於Stadia在初期營運時，即可加入多人連線遊玩模式，但現階段還沒有計畫收錄VR遊戲內容。

在申請註冊部分，Google也強調透過Google帳號申請使用Stadia服務之後，將會提供一組啟用序號，使用者可以透過此項序號讓不同帳號啟用Stadia服務，意味使用者可以透過不同電子郵件帳號申請、遊玩Stadia收錄遊戲作品。

就Google先前說法，Stadia服務將帶來全新遊玩體驗，同時玩家也無須被硬體平台與遊玩場景侷限，隨時都能透過手邊連網工具遊玩遊戲，同時享有與更多玩家線上互動遊玩樂趣。而包含Ubisoft在內遊戲廠商也認為串流遊戲將會是未來發展方向，因此不僅與Google合作，同時也透過本身推行訂閱使用服務吸引更多玩家加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

加拿大

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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