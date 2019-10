微軟負責Xbox Live、Game Pass在內項目主管轉戰暴雪娛樂

過去曾在微軟任職超過20年,並且負責Xbox Live、Game Pass與Mixer服務項目的Xbox主管Mike Ybarra,稍早在個人Twitter頁面證實將於暴雪娛樂任職。

依照Mike Ybarra說明,即將在BlizzCon 2019期間走馬上任,並且擔任執行副總裁與總經理職位。

在此之前,Mike Ybarra已經在微軟任職超過20年,並且在Xbox部門負責帶領Xbox Live、Game Pass與Mixer在內服務項目,因此對於遊戲產業發展並不陌生,因此預期將可在暴雪娛樂任職過程推動各項遊戲發展。

由於Mike Ybarra預期將在BlizzCon 2019期間正式加入暴雪娛樂,因此預期在BlizzCon 2019期間將會看見Mike Ybarra與玩家互動,或許也將宣布暴雪娛樂旗下遊戲動態。

I'm very happy to announce I'm joining @Blizzard_Ent as Exec. Vice President and GM starting 11/4 (will be at #blizzcon!). We will work with all our energy to serve gamers with incredible content and experiences. I can't wait to be part of this team. #lucky #humble #gamers #serve pic.twitter.com/kZ8dRuF3pe