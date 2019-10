為了確保遊玩品質 Naughty Dog證實《最後生還者 二部曲》將延後上市

Naughty Dog稍早證實,因為需要多一點時間作最後調整,因此原訂在2020年2月21日推出的《最後生還者 二部曲 (The Last Of Us Part II)》,將會延後至2020年5月29日才會上市。

除了透過官方Twitter證實此項消息,Naughty Dog副總裁Neil Druckmann稍早也在官方聲明中像玩家致歉,表示需要更多時間進行最後遊玩品質確認,因此才決定讓遊戲上市日期往後順延。

其實這次並非Naughty Dog第一次在遊戲確認上市時間後,進而宣布延後上市情況,今年由Naughty Dog旗下Bend Studio所製作末日生存遊戲《往日不再 (Days Gone)》,其實也是在2018年確認上市日期,卻在後續表示需要更多時間進行品質上的確認,因而宣布延後上市消息。

在先前公布消息裡,《最後生還者 二部曲》的故事設定在前作的5年之後,艾莉與喬爾選擇定居在懷俄明州的傑克遜市,在繁榮的生還者社區裡平穩生活。但因為一場暴力衝突再次擾亂和平,艾莉為了維護所堅持正義,選擇踏上殘酷旅程,並且在追捕肇事者的過程中面對身體所承受傷害,以及內心道德衝突的波瀾起伏。

