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Ubisoft確認《看門狗：自由軍團》在內三款遊戲將延至下一個財報年度推行

2019-10-27 15:39楊又肇

先前確認將在2020年3月6日正式推出的《看門狗：自由軍團》，稍早由Ubisoft執行長Yves Guillemot在投資者會議上證實將延後推出消息。除了《看門狗：自由軍團》，Ubisoft還確認包含《虹彩六號：隔離禁區》與《眾神與怪獸》也將延後上市。

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依照Yves Guillemot說明，由於近期公司發行的3A等級遊戲銷售表現未如預期，其中有部分因素與發行時間過於緊湊，導致遊戲在製作過程無法達成最佳化，同時也難以與其他遊戲作品做出明顯差異化，因此決定延後這三款遊戲作品上市時間，讓製作團隊能有更多時間準備。

而就此次聲明表示，三款遊戲作品預計延後至Ubisoft下一個財報年度內發售，因此最快也要等到明年4月之後才會進入市場銷售。

在此之前，《看門狗：自由軍團》原訂上市時間為2020年3月6日，《虹彩六號：隔離禁區》則原訂在2020年3月31日以前推出，而《眾神與怪獸》則是原訂在2020年2月25日推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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