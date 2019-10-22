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Help！AR模擬石虎過馬路 現場每護送一隻就捐10元

2019-10-22 22:21中央社 台北22日電

美國最大電信商Verizon旗下Verizon Media 22日在台北舉辦論壇...
美國最大電信商Verizon旗下Verizon Media 22日在台北舉辦論壇，現場設有攤位展示「手護石虎」AR遊戲，參與者每成功護送一隻石虎，Yahoo奇摩將捐款新台幣10元給台灣石虎保育協會。中央社
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美國最大電信商Verizon旗下Verizon Media今天在台北舉辦論壇，探討5G及擴增實境（AR）應用，現場並展示用AR模擬石虎過馬路，護送成功將由Yahoo奇摩捐款給石虎保育協會。

Verizon Media Summit論壇今天在台北登場，邀請Verizon Media亞太區共同董事總經理王興、中華電信5G領航隊共同執行長暨中華電信執行副總經理林國豐、Verizon Media旗下RYOT Studio等專家出席，並設有攤位展示5G時代的電商及AR應用。

其中一項引人注目的應用是「手護石虎」AR遊戲，參與者掃描QR Code下載App後，可用AR影像結合馬路場景體驗石虎過馬路，每成功護送一隻石虎，VerizonMedia旗下品牌Yahoo奇摩將捐款新台幣10元給台灣石虎保育協會。

歐洲區RYOT Studio暨歐洲與拉丁美洲區5G創新內容應用發展主管梅林（Mark Melling）今天受訪表示，很多人向他表達想做AR應用，他提出的第一個問題是「為什麼想做」，如果把AR技術當作噱頭，就永遠只是噱頭。

梅林認為，重點在於想透過AR實現什麼目的，因為AR是一種講故事的媒介，如果可以透過文章或雜誌等形式更好呈現內容，就應該選擇其他媒介，不一定非要AR不可。

梅林表示，以前的工業革命聚焦在機器，太空時代聚焦在火箭，到了數據時代聚焦在電腦，現在的時代則要整合過去數百年的經驗。

他說，RYOT透過影片與紀錄片來講述故事，幫廣告主傳達資訊，也使用新技術幫助品牌獲得關注。雖然5G可能要等到4、5年後才會發展成熟，但在策略上需要好幾年前就開始準備。5G並非聚焦創造新的東西，而是應該思考如何透過5G提升既有技術。

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