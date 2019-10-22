《暗黑破壞神4》、《鬥陣特攻2》可能在BlizzCon 2019活動期間公布

暴雪娛樂即將在美國西岸時間11月1日舉辦BlizzCon 2019活動，預期將會公布傳聞許久的《暗黑破壞神4》，另外也可能推出《暗黑破壞神2 重製版》，以及《鬥陣特攻2》。

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從先前暴雪娛樂共同創辦人Allen Adham，以及遊戲製作總監Dan Eggren在受訪時表示《暗黑破壞神 永生不朽》僅只是現行投入開發的系列作品之一，未來還會有更多《暗黑破壞神》系列作品推出，同時內部也有消息指稱已經投入《暗黑破壞神4》開發流程，甚至也有計劃推出類似《Pokémon Go》玩法的《魔獸世界》手機遊戲作品，顯然此次BlizzCon 2019活動期間將會有諸多新作消息公布。

不過，從近期暴雪娛樂針對蒙面聲援香港的《爐石戰記》電競選手吳偉聰裁決禁賽一年，並且取消獎金的作法面臨批評，隨後才因為輿論等因素調整處置結果，改為禁賽半年，同時歸還獎金，雖然強調相關處置與中國政府並無任何關係，但許多玩家對於暴雪娛樂的立場已經有不同看法，甚至當時擔任賽評的「偷米」已經公開表示不再玩任何暴雪娛樂製作遊戲，更不會參與任何暴雪娛樂遊戲相關轉播。

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光是去年攜手網易打造全新手機遊戲《暗黑破壞神 永生不朽 (Diablo Immortal)》，就已經引發不少玩家無情批評，認為暴雪娛樂已經流於消費品牌價值，甚至必須仰賴中國市場才能有更大發展，加上此次禁賽風波，或許在BlizzCon 2019活動期間也會面臨不少媒體及玩家質問。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》