PlayStation 5將採用詭異外觀？消息人士：不可能是市售機

先前已有消息透露PlayStation 5開發機外觀，而近期也有疑似開發機實際面貌曝光，顯示PlayStation 5有可能採用類似V字造型的設計風格。不過，相關消息則認為開發機設計不見得就是新機實際面貌。

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不過，確實過往PlayStation歷代主機正式推出之前，交給開發者使用的開發機外觀設計，其實多半都與後來正式推出的市售機種有明顯落差。

例如先前推出的PlayStation 4，其開發機外觀設計的厚度明顯比市售機增加許多，同時外觀幾乎也明顯不同。

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除了確認下一款遊戲主機名稱就是PlayStation 5，索尼互動娛樂日前更透露新機將會在2020年年底前推出，並且加入年底聖誕節競爭產品。

同時，索尼互動娛樂社長暨執行長Jim Ryan也說明其實日前由PlayStation 4架構師Mark Cerny接受Wired雜誌訪談時，其就已經透露採用AMD Zen 2架構設計的客製化處理器，以及AMD接下來預計揭曉的Navi顯示架構，而製程技術也將採用7nm規格，並且加入支援Ray Tracing光線追蹤技術等說法，因此認為此時揭曉下一款遊戲主機名稱就是PlayStation 5，並不會讓眾人覺得意外。

但Jim Ryan表示與PlayStation 5一同開發的新款控制手把，將帶來更高的沉浸體驗，其中將包含創新的震動回饋設計，藉此讓使用者在遊玩過程能有更真實體驗。

另外，在新款控制手把的L2、R2扳機按鍵也將加入阻尼壓感設計，藉此讓使用者在操作按鍵時，同樣可獲得不同壓按手感，例如操作角色進行拉弓時，使用者可以透過扳機按鍵的壓按阻尼感模擬弓弦張緊力道，或是駕駛車輛行進在砂石路上時，可以在透過扳機按鍵加大油門過程感受路面震動。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》