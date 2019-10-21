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Xbox新款遊戲主機「Project Scarlett」將支援120fps畫面輸出規格

2019-10-21 10:57楊又肇

Xbox遊戲行銷部門主管Aaron Greenberg稍早透露，預計2020年底推出的新款遊戲主機「Project Scarlett」，將可對應4K@120fps畫面輸出表現，藉此支援更穩定的高解析遊戲影像顯示效果。

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依照Aaron Greenberg說明，目前「Project Scarlett」已經可以支援4K解析度畫質輸出，同時也能支援穩定的60fps畫面輸出，而接下來期望能實現120fps畫面輸出規格，藉此對應更高解析度、更穩定的畫面輸出顯示效果。

依照微軟說明，「Project Scarlett」將會在2020年聖誕節與《最後一戰：無限 (Halo Infinite)》一同推出，但尚未透露具體價格等細節，同時也未揭曉實際外觀設計。

此外，「Project Scarlett」可發揮更深入的Ray Tracing光線追蹤表現效果，意味內部採用的Zen 2架構處理器，以及RDNA顯示架構設計的Navi架構顯示卡，將可搭配微軟DirectX 12中的即時光影處理特效，表現更擬真的真實物理光影表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聖誕節

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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