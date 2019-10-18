Razer針對PlayStation 4平台格鬥遊戲 打造特殊控制手把Raion

先前針對PlayStation 4打造Raiju控制手把之後，Razer又再次針對PlayStation 4推出新款控制手把Raion，並且針對格鬥遊戲操作需求將按鍵重新做了設計，採用類似大型搖桿的按鍵配置。

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雖然不少格鬥遊戲玩家習慣透過大型搖桿操作，但仍有不少玩家習慣以手把控制角色，主要還是取決個人習慣操作方式。

而針對習慣以手把操作的玩家需求，Razer此次針對PlayStation 4平台與Windows PC平台使用需求打造的Raion，則是取消左右類比搖桿，僅在左側保留十字按鍵，而右側的按鍵配置則是加上R1、R2按鍵，藉此讓按鍵配置恰好形成大型搖桿般的配置。

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簡單說起來，這樣的按鍵配置就是針對CAPCOM旗下《快打旋風》系列格鬥遊戲所打造的設計，分別可對應輕拳、中拳與重拳，以及輕腳、中腳與重腳攻擊模式，讓習慣手把操作的玩家不僅能透過一般手持方式進行控制，甚至也能將手把放在腳上，透過類似大型搖桿般的操作方式進行遊玩。

雖然在右側按鍵加入R1、R2按鍵，但手把頂端的按鍵卻並未因此減少，同時按鍵也能透過Razer Synapse進行自定義設定，藉此對應使用者個人習慣操作模式。至於按鍵部分則採用Razer自有黃軸設計，透過機械軸設計的按鍵提昇操作反應速度，而十字按鍵也能確實對應8個控制方向操作，讓角色招式能精確完成輸入。

手把背面有一組可切換PlayStation或Windows PC使用開關，或許也能藉由支援Windows PC使用，進而應用在Xbox One平台。

Raion預計從即日起開放銷售，建議售價為99.99美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》