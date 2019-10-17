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國防部打造「士官長的抉擇」 這是一款無法做出正確抉擇的遊戲

2019-10-17 18:17T客邦

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這幾年，官方單位做的宣傳已經漸漸擺脫了過去教條式的單調文字宣導，漸漸走向多元化。像是在美國軍方，為了招募人才加入，都開發過線上遊戲來進行宣傳。而在國內，國防部也終於走出了莒光園地的宣導方式，也懂得用網頁遊戲來跟大眾溝通了。最近就推出了一款網頁文字冒險遊戲「士官長的抉擇」，充滿了濃濃的復古風。

根據國防部的說明，這款遊戲是：

為提升宣導多元性跟趣味性，國防部改編國外真實案例，案例內容分為2部份，第1部分為7分鐘小動畫，希望觀眾於進入遊戲前能大約瞭解劇情內容；第2部分為劇情互動遊戲，玩家將扮演劇中主要角色，遊戲內設有不同的分歧點，依照之前的選項，可以發展截然不同的劇情，在面對廠商的誘惑、同儕的邀請及上級的命令下，不同的抉擇，不同的未來，哪個才是你要的未來呢?

網站連結過去，載入遊戲之後，你可以看到右上角的「中華民國國防部」。

另外，講到台灣的國軍宣傳，像是以前講到軍教片，就少不了福利社之花。不過，這款遊戲完全不來這套，這是一款完全沒有女性角色，清一色純男性充滿陽剛味的遊戲。

由於這款遊戲劇情並不算重點，我們就先來劇透吧，主角威廉是「黃金艦隊」上負責後勤補給的軍官，因此也被視為是油水很多的職位。這款遊戲主要的目的是用來教育軍人，不要接受賄賂、要堅持做對的事情之類的教育宣導。

也因此，基本上你在上面看到的角色，除了主角以外，在「黃金艦隊」上出現的其他人，幾乎都是壞人，是用來誘惑主角的。因此，你可以說主角在一艘除了他以外幾乎都在貪污、收回扣的戰艦上工作。

但這也不是重點，如果你依照「正直教育」所教的，勇於檢舉、挺身而出，基本上你連戰艦都走不出去，這款遊戲很快就可以玩完了。但是，如果你在某一個步驟選擇了不對的「誘惑」，真正的劇情才會發展開來。

舉例來說，上面這段主角發現對方報的費用太高，對方含糊帶過。正確的作法應該大家都知道是選擇「向主管回報」，但如果你這麼選，這一段故事就這樣結束了。如果你選擇「我會幫你公司請款」，劇情就神一般展開來了：

▲ 大海、藍天，兩位風一樣的男子

一般來說，如果你平常聽到一款文字冒險遊戲，裡頭有大海、軍艦，另外還清一色全部都是男性角色，你第一個反應應該是這是一款「甲甲味」的遊戲。尤其這裡頭一堆軍艦上的同事都還是誘惑你的壞人，根本就是「霍元甲」。

▲ 這個劇情，是不是突然讓你覺得你在看奴隸島？擔心下一個畫面會突然......

「士官長的抉擇」就是這麼獨特的遊戲，在下抉擇的時候，你明明知道正確答案，但是你必須要故意答錯，才能夠看到真正的劇情。

總之，這款遊戲就是這麼獨特。雖說是寓教於樂，但是在教學的部分，真的很短，你只要明哲保身，選擇不看不聽，勇於檢舉，很快就可以通關結束，把那些壞人全部掃光光。但是，如果你這樣做的話，你等於就完全沒玩過這款遊戲。

▲ 如果你選擇明哲保身的話，從頭到尾你都遇不到這位霸道總裁

所以，當你每一次下抉擇的時候，你可能要問自己：

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

國防部士官長動畫國軍線上遊戲

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
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