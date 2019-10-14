Google計畫用人工智慧 讓雲端串流遊戲服務Stadia能有更快操作反應

在此之前，Google已經透露將使旗下雲端串流遊戲服務Stadia能有更快操作體驗，而依照Google工程部門副總裁Madj Bakar接受訪談時說明，表示將會藉由人工智慧即時預測玩家端到伺服器端可能產生延遲，進而動態調整網路傳輸緩衝，藉此實現低延遲操作表現。

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依照Madj Bakar的說法，預計在11月推行的Stadia服務，將會藉由人工智慧技術改善不同網路傳輸之間的延遲情況，藉此讓使用者能有更快操作反應。甚至，Madj Bakar更以「負延遲 (Negative Latency)」的說法形容此項技術，意味將能有更多緩存空間能讓Stadia操作體驗更加流暢。

目前還無法確認Google是否計畫在11月推行Stadia服務時，就能同步讓此項機制上線運作，但預期Google的目標是讓雲端串流遊戲能有更好流暢運作表現，甚至能對應更高解析度、更高畫面更新率顯示表現，藉此讓雲端串流遊戲可以實現更具彈性的遊玩體驗。

在Madj Bakar的說法中，Stadia未來操作體驗，將比現有遊戲主機多半提供30fps畫面更新率的遊戲內容體驗更好。

依照目前Google公布消息，Stadia服務將會同時對應手機、平板、筆電、桌機等硬體裝置，此次透露將會進一步與Android TV整合，預期也會進駐更多智慧連網電視產品，讓Stadia服務收錄遊戲可以被更多玩家遊玩。

Stadia服務將先推出Pro版本，提供最高4K解析度、HDR、60fps與5.1環繞音效串流效果，預計明年會進一步推出免費使用的基礎版本，最高對應1080P解析度、60fps與立體聲音效，但比起Pro版本則少了可額外獲得免費遊戲，以及特定遊戲折扣優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》