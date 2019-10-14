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以《看門狗》、《極地戰嚎》為基礎 Ubisoft將更多遊戲帶進動畫作品

2019-10-14 10:22楊又肇

先前接連將旗下遊戲作品如《刺客教條》、《全境封鎖》帶到電影院，Ubisoft下一步顯然準備把《看門狗》、《極地戰嚎》帶進動畫市場。

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依照The Hollywood Reporter網站報導，Ubisoft計畫《看門狗》為基礎打造的動畫作品，將描繪一名女子高中生身分的超級駭客，透過本身技能解決各類犯罪。不過，Ubisoft強調動畫內容與《看門狗》系列遊戲作品故事時空背景不同，主要還是以相同元素打造故事內容，同時此款動畫作品也尚未決定正式名稱。

而另一部動畫作品《Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe》則是以類似模式打造，主要參考《極地戰嚎》相關元素製作，而比較特別的部分，在於此部作品將由先前負責Netflix原創動作作品《惡魔城 (Castlevania)》總監Adi Shankar擔任製作。

除了上述作品，Ubisoft也計畫推出更多動畫作品，預期以此將更多遊戲相關衍生作品帶到更多螢幕上呈現，同時也預期藉此加深與電影、動畫市場銜接機會，讓遊戲市場發展之餘也能開拓更多產品銷售機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫電影駭客

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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