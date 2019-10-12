蘋果官網開始加入銷售Xbox One無線控制手把行列

隨著macOS 10.15 Catalina開始提供Mac系列機種升級，同時Apple TV也開始獲得tvOS 13版本更新，使得更多人可以透過iPhone以外裝置使用全新Apple Arcade遊戲訂閱服務，因此蘋果稍早也開始在官網開始銷售Xbox One無線控制手把，藉此搭配Mac或Apple TV裝置遊玩遊戲。

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實際上，Xbox One無線控制手把主要是透過藍牙功能與裝置連接，因此同樣也能對應iPhone連接使用，並且應用在Apple Arcade遊戲操作。但由於iPhone上的操作主要還是透過觸控，因此需要使用控制手把操作的比重相對較小，多半還是以Mac或Apple TV裝置遊玩遊戲時，需要使用控制手把操作的情況居多。

而雖然蘋果已經宣布將可讓安裝tvOS 13的Apple TV加入支援連接Xbox One無線控制手把，或是PlayStation 4 DualShock 4控制手把，但目前僅有Xbox One無線控制手把在蘋果官網上架，不然就是由SteelSeries、Rotor Riot、HORIPAD在內第三方業者打造配件產品。

不過，聰明的人應該不會透過蘋果官網Xbox One無線控制手把，而是會從其他通路管道購買售價更便宜款式，甚至可以有更多配件選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》