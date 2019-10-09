全新Radeon RX 5500系列顯示卡 鎖定1080P@60fps遊戲畫面穩定輸出

今年在Computex 2019期間正式揭曉採用台積電7nm FinFET製程、RDNA顯示架構設計的Radeon RX 5700系列顯示卡之後，AMD稍早再次宣布推出全新Radeon RX 5500系列，其中更包含對應筆電產品使用的Radeon RX 5500M，強調同樣採用RDNA顯示架構，並且鎖定1080P@60fps的3A等級遊戲遊玩體驗。

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若以產品定位來看，Radeon RX 5500基本上會是延續先前採Polaris (北極星)顯示架構設計的Radeon RX 480，但每瓦效能將比Radeon RX 480提昇1.6倍，整體運算效能更提昇15%，電池損耗則降低高達30%。

桌機版使用的Radeon RX 5500將配置單組8GB GDDR6顯示記憶體，而針對筆電設計的Radeon RX M則採用4GB GDDR6顯示記憶體設計，兩者均對應128位元設計，桌機版整體運算效能達5.2 TFLOPS，而筆電版則因為運作時脈與電壓設計不同，因此降為4.6TFLOPS。

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無論是桌機版或筆電版設計，AMD均強調Radeon RX 5500系列將鎖定1080P@60fps的3A等級遊戲遊玩體驗，甚至在筆電上運作表現更可達90fps穩定輸出。而搭配驅動程式最佳化情況下，AMD更透露將比NVIDIA GeForce GTX 1650高出30fps穩定輸出表現。

依照AMD說明，目前包含《Fronite》、《Apex Legend》、《PUBG》、《魔獸世界》、《鬥陣特攻》、《紅彩六號》，以及諸如《戰爭機器5》、《邊緣禁地3》與《火線獵殺：絕境》在內遊戲都支援Radeon RX 5500系列顯示卡最佳化。

另外，Radeon RX 5500系列顯示卡也同樣支援AMD FidelityFX影像強化技術與AMD Anti-Lag抗延遲技術，讓遊戲輸出畫面更為清晰，同時也能減少操作延遲問題，本身也支援AMD FreeSync或AMD FreeSync HDR顯示技術。

Radeon RX 5500系列顯示卡預計推出AMD公版設計，預計今年第四季將由OEM廠商推出客製化顯示卡，同時包含微星在內廠商也會推出採用Radeon RX 5500M顯示卡的筆電產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》