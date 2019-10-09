親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

厄瓜多緊急狀態！反撙節抗爭攻入國會，總統急令「遷都」

全新Radeon RX 5500系列顯示卡 鎖定1080P@60fps遊戲畫面穩定輸出

2019-10-09 12:38楊又肇

今年在Computex 2019期間正式揭曉採用台積電7nm FinFET製程、RDNA顯示架構設計的Radeon RX 5700系列顯示卡之後，AMD稍早再次宣布推出全新Radeon RX 5500系列，其中更包含對應筆電產品使用的Radeon RX 5500M，強調同樣採用RDNA顯示架構，並且鎖定1080P@60fps的3A等級遊戲遊玩體驗。

分享

若以產品定位來看，Radeon RX 5500基本上會是延續先前採Polaris (北極星)顯示架構設計的Radeon RX 480，但每瓦效能將比Radeon RX 480提昇1.6倍，整體運算效能更提昇15%，電池損耗則降低高達30%。

桌機版使用的Radeon RX 5500將配置單組8GB GDDR6顯示記憶體，而針對筆電設計的Radeon RX M則採用4GB GDDR6顯示記憶體設計，兩者均對應128位元設計，桌機版整體運算效能達5.2 TFLOPS，而筆電版則因為運作時脈與電壓設計不同，因此降為4.6TFLOPS。

分享

分享

無論是桌機版或筆電版設計，AMD均強調Radeon RX 5500系列將鎖定1080P@60fps的3A等級遊戲遊玩體驗，甚至在筆電上運作表現更可達90fps穩定輸出。而搭配驅動程式最佳化情況下，AMD更透露將比NVIDIA GeForce GTX 1650高出30fps穩定輸出表現。

依照AMD說明，目前包含《Fronite》、《Apex Legend》、《PUBG》、《魔獸世界》、《鬥陣特攻》、《紅彩六號》，以及諸如《戰爭機器5》、《邊緣禁地3》與《火線獵殺：絕境》在內遊戲都支援Radeon RX 5500系列顯示卡最佳化。

另外，Radeon RX 5500系列顯示卡也同樣支援AMD FidelityFX影像強化技術與AMD Anti-Lag抗延遲技術，讓遊戲輸出畫面更為清晰，同時也能減少操作延遲問題，本身也支援AMD FreeSync或AMD FreeSync HDR顯示技術。

Radeon RX 5500系列顯示卡預計推出AMD公版設計，預計今年第四季將由OEM廠商推出客製化顯示卡，同時包含微星在內廠商也會推出採用Radeon RX 5500M顯示卡的筆電產品。

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

顯示卡

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

Sony下一代遊戲主機定名PS5 明年耶誕購物季發表

2019-10-08 20:58

Sony證實下一代遊戲主機名稱就是PlayStation 5 預計明年底正式推出

2019-10-09 12:41

溫蒂漢堡打造類似《龍與地下城》的桌遊，讓玩家對抗冷凍牛肉

2019-10-07 10:31

新北寶可夢最終日 人潮破10萬開放全區抓寶

2019-10-06 16:59

Sony準備開放所有PlayStation 4遊戲支援跨平台連線遊玩功能

2019-10-05 08:16

寶可夢當機原因 外掛飛到三重抓寶

2019-10-04 15:25

將Xbox One遊戲串流至Android裝置遊玩 微軟開放測試Xbox Game Streaming

2019-10-04 07:49

協助破關？Sony擬在遊戲主機內提供人工智慧助理服務

2019-10-04 07:47

熱門文章

台灣比你想的先進！這科技淘汰8年日才跟進 歐美還戒不掉

2019-10-09 10:00

iPhone作業系統現大量災情！「iTunes Store」訊息狂跳又關不掉

2019-10-09 09:12

反送中越演越烈 中華民國國旗emoji「被蒸發」

2019-10-08 16:05

被道歉風波下企業如何自處？參考Google顛簸「重返中國」之路

2019-10-08 21:48

微軟重返手機戰場，竟拿死對頭Android打頭陣！雙螢幕新機背後，它在想什麼？

2019-10-08 16:21

Sony下一代遊戲主機定名PS5 明年耶誕購物季發表

2019-10-08 20:58

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top