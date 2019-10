Sony證實下一代遊戲主機名稱就是PlayStation 5 預計明年底正式推出

Sony稍早透過官方部落格證實下一代遊戲主機名稱就是PlayStation 5,同時也首次透露將在2020年年底推出。

由索尼互動娛樂社長暨執行長Jim Ryan稍早於PlayStation官方部落格透露消息,除了確認下一款遊戲主機名稱就是PlayStation 5,更透露新機將會在2020年年底前推出,並且加入年底聖誕節競爭產品。

同時,Jim Ryan也說明其實日前由PlayStation 4架構師Mark Cerny接受Wired雜誌訪談時,其就已經透露採用AMD Zen 2架構設計的客製化處理器,以及AMD接下來預計揭曉的Navi顯示架構,而製程技術也將採用7nm規格,並且加入支援Ray Tracing光線追蹤技術等說法,因此認為此時揭曉下一款遊戲主機名稱就是PlayStation 5,並不會讓眾人覺得意外。

但Jim Ryan表示與PlayStation 5一同開發的新款控制手把,將帶來更高的沉浸體驗,其中將包含創新的震動回饋設計,藉此讓使用者在遊玩過程能有更真實體驗。

另外,在新款控制手把的L2、R2扳機按鍵也將加入阻尼壓感設計,藉此讓使用者在操作按鍵時,同樣可獲得不同壓按手感,例如操作角色進行拉弓時,使用者可以透過扳機按鍵的壓按阻尼感模擬弓弦張緊力道,或是駕駛車輛行進在砂石路上時,可以在透過扳機按鍵加大油門過程感受路面震動。

目前Sony已經將新款控制手把原型設計提供合作夥伴,藉此創造更多遊戲應用效果,甚至能創造更多沉浸體驗應用模式。

除了準備迎接PlayStation 5的到來,Sony也透露接下來將會持續藉由在PlayStation 4平台發行新作,如《死亡之絆 (DEATH STRANDING)》、《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》,以及《對馬幽魂 (Ghost of Tsushima)》,持續吸引更多使用者遊玩。

此時對外宣布下一款遊戲主機名稱,以及預計推行時間,不僅意味將提前讓更多人知曉新款主機即將來到,同時也呼應對抗競爭對手Xbox One陣營同樣準備在明年推出的「Project Scarlett」。

不過,Sony方面並未透露PlayStation 5預計發表時程,同時也未證實是否投入打造第二款PlayStation VR裝置,但依照先前說法則認為Sony將會在2020年2月期間公布新機細節。

