溫蒂漢堡打造類似《龍與地下城》的桌遊，讓玩家對抗冷凍牛肉

除了肯德基，顯然溫蒂漢堡也準備藉由遊戲方式進行品牌宣傳，預計透過類似《龍與地下城》般的桌遊《傳奇盛宴 (Feast of Legends)》，讓玩家可以扮演對抗冷凍牛肉的勇者。

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遊戲本身採用《龍與地下城》第五版遊戲規則，但加了一些簡化調整，玩家依然可以具備諸如力量、智力、魅力、優雅在內能力數值統計，同時遊玩過程必須由一名玩家扮演遊戲主持人 (Game Manager)角色，負責引導故事劇情推進，以及負責其他玩家與遊戲中與其他NPC角色接觸時的互動。

而其他玩家在遊戲過程中，則是要負責解救世界免於冷凍牛肉災害影響，並且可以學習溫蒂漢堡在真實世界銷售的辣雞肉三明治、雞塊、烤培根牛肉堡、培根起司堡、薯條、烤馬鈴薯等餐餐點，並且可藉由學習不同餐點獲得不同技能成長。

例如學習烤培根牛肉堡可以讓體格與力量持續增長，進而能夠裝備重型盔甲，而學習家鄉雞肉三明治則可強化本身與親友連結，在關心的人圍繞情況下，將會變得更強大，同時也能點起舒適營火讓隊友免於盜賊攻擊，甚至也能製作美味食物讓因為飢餓而倒下的隊友重新站起。

目前溫蒂漢堡已經透過《傳奇盛宴》官網提供超過100頁的遊戲規則書 (PDF格式)。

除了溫蒂漢堡，先前肯德基也已經透過Steam推出旗下第一款美型戀愛遊戲《我愛你！桑德斯上校 (I Love You, Colonel Sanders!)》。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》