Sony準備開放所有PlayStation 4遊戲支援跨平台連線遊玩功能

今年初先以beta形式開放測試的跨平台連線遊玩功能，Sony稍早終於開放所有遊戲開發者使用，將能讓更多PlayStation 4平台遊戲支援與Xbox One、Windows PC或Nintendo Switch等平台遊戲連線互動。

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過去因為使用政策限制，導致PlayStation 4在內平台遊戲無法與其他遊戲主機平台遊戲連線。但Sony後續也終於因應市場需求同意開放，並且在今年初開始進行beta形式測試。

此次透露將開放所有遊戲開發者使用與其他平台遊戲連線互動功能，顯然Sony已經改善先前表示可能影響跨平台連線互動的遊戲編碼、執行效能，以及遊戲收錄內容上的差異問題，讓包含《Fortnite》、《火箭聯盟》、《PUBG》、《Dauntless》、《Paladins》、《Realm Royale》、《Disc Jam》、《EVE: Valkyrie》、《Final Fantasy XIV》和《快打旋風V》在內PlayStation 4平台發行遊戲都能加入支援跨平台連線遊玩。

至於改善平台之間執行效率差異的關鍵，顯然是因為近年來PlayStation Now相關雲端串流技術提昇，因此透過雲端平台進行協調，讓不同遊戲主機之間的執行效能、連線效率等差異可以達成平衡，其中或許也得利於與微軟之間的合作，藉由Azure雲端服務讓網路連線遊玩效率落差降到最低。

而對於玩家而言，至少在親朋友好之間的連線對戰，終於不用受限各自持有遊戲發行平台版本差異，同時也能透過跨平台遊玩與更多玩家一同挑戰遊戲關卡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》