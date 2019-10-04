將Xbox One遊戲串流至Android裝置遊玩 微軟開放測試Xbox Game Streaming

2019-10-04 07:49 聯合新聞網 楊又肇



日前宣佈開放美國、英國與南韓地區使用者加入測試微軟串流遊戲服務Project xCloud消息後，微軟目前也在Google Play Store服務上架Xbox Game Streaming測試項目，讓獲邀參與測試Project xCloud的使用者，可以使用其中將遊戲從Xbox One主機串流至Android裝置遊玩功能。

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基本上，Xbox Game Streaming功能是Project xCloud服務中的一環，形式上類似透過Remote Play功能，以Xperia系列手機遊玩PlayStation 4平台遊戲內容。

而在微軟提供的Xbox Game Streaming功能中，不僅能直接串流遊玩Project xCloud服務所提供遊戲，例如《戰爭機器5》或《盜賊之海》，更可讓使用者直接串流遊玩本身存放在Xbox One平台的遊戲作品，並且透過Android裝置遊玩，甚至可以配合Wi-Fi或行動網路連線以異地形式串流使用。

操作方式則會透過藍牙方式連接控制手把，使用者可以透過Android 6.0以上作業系統、支援藍牙4.0版本以上規格的手機或平板，搭配以藍牙連接的Xbox One控制手把 (或是相容規格的藍牙控制手把)進行遊玩。

以mashdigi就手邊持有手機測試，幾乎近期公布的手機款式都能安裝Xbox Game Streaming，其中包含華為P30 Pro、小米POCOPHONE F1、Razer Phone 2、華碩ZenFone 6、Sony Xperia 1、Google Pixel 3，以及三星Galaxy Note 10都能順利安裝，至於iPhone等機種或許要再等微軟進一步開放。

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若要進一步使用Xbox Game Streaming完整功能，使用者基本上還是要加入Xbox Insider Program測試計畫，才能順利使用遊戲串流遊玩等功能項目。

微軟目前尚未公布Project xCloud服務於美國、英國與南韓之後準備開放測試地區名單，同時也未確認此項串流遊戲服務正式上線時間。

依照微軟先前說法，Project xCloud服務初期至少將收錄超過5000款遊戲作品，目前已經可以相容運作超過3500款遊戲，同時開發者無須額外調整、重新編寫，即可讓遊戲內容藉由微軟雲端服務跨平台使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》