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國際關鍵字：CivilWar2，川普彈劾與「美國內戰論」

控訴任天堂控制器設計問題 Nintendo Switch Lite也加入列舉名單

2019-10-02 08:36楊又肇

由於近期開放銷售的Nintendo Switch Lite在被拆解時，發現其控制手把採用與Nintendo Switch相同零件，顯示任天堂並未隨著新機上市調整設計，因此可能也有發生控制器異常自行觸發操作情況。

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而基於上述因素，先前在美國地區發起集體訴訟的玩家也將Nintendo Switch Lite納入名單內，要求任天堂同樣必須保障Nintendo Switch Lite玩家權益。此外，目前訴訟內容也將單獨銷售的Joy-Con控制器列入名單，認為在採用相同設計情況下，即使是單獨銷售的Joy-Con控制器也可能會在一段時間後發生操作異常情況。

由先前玩家發現，因為任天堂在Joy-Con控制器內部設計問題，導致在持續使用一段時間後，將會造成內部元件磨損，進而造成金屬元件接觸不良，進而導致玩家在遊玩過程發生操作「飄移」現象，甚至在玩家並未接觸Joy-Con控制器的情況也會自行觸發操作。

美國任天堂稍早已經確認知曉此類情況，但並未說明具體處理方式，僅建議玩家可先尋求在地客服人員協助。不過，後來有消息指稱任天堂已經開始悄悄透過客服提供免費維修服務，甚至針對消費者先前已經付費維修情況提供退費。

但在其他國家地區銷售的Nintendo Switch，任天堂目前似乎仍未有官方回應說法，因此各地區代理銷售通路也依然無法給予正面回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂SwitchNintendo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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