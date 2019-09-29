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微軟遊戲串流服務Project xCloud在美國、英國與南韓開放測試，初期僅限Android裝置

2019-09-29 11:43楊又肇

微軟在今年E3 2019預告將會在10月開放測試旗下遊戲串流服務Project xCloud，稍早確認將會先開放美國、英國，以及南韓地區的使用者加入測試，但初期僅限Android平台裝置

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依照微軟說明，使用者必須具備搭載Android 6.0以上作業系統、支援藍牙4.0版本以上規格的手機，或是平板，並且必須配合使用以藍牙連接的Xbox One控制手把，才能加入測試Project xCloud。

在網路環境要求部分，微軟建議玩家至少使用傳輸速率在10Mbps以上的網路資源。而在此次測試中，微軟更與美國T-Mobile、英國Vodafone，以及南韓地區的SK Telecom合作，藉此提供初期測試的網路基礎架構，其中南韓地區的測試者必須使用SK Telecom所提供網路服務才能順利加入測試，但美國與英國地區的測試者則沒有電信網路服務使用上的限制。

同時，現階段的Project xCloud服務測試項目仍僅限從雲端串流遊玩，若是要體驗從Xbox One透過連線串流至行動裝置 (就像PlayStastion的Remote Play)的話，基本上還是要等10月之後，但此項功能基本上會與Project xCloud服務本身拆分運作。

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而微軟在Project xCloud測試初期僅提供《最後一戰5：守護者》、《戰爭機器5》、《殺手本能》，以及《盜賊之海》四款微軟旗下遊戲工作室打造作品，並且能以免費形式遊玩，同時依照不同測試進度，微軟將會持續開放更多玩家加入，藉此確認不同情況下的服務運作穩定性。

至於實際測試時間部分，微軟並未訂出具體目標，將會視每一階段的測試結果，以及後續調整狀況，藉此決定測試進度發展，因此Project xCloud正式推行時間，目前依然無法有確認時程。

在先前說法裡，微軟說明Project xCloud雲端串流遊戲服務將區分兩個部分，首先是可讓玩家持有的Xbox One主機當作伺服器，透過雲端串流方式讓玩家可在異地透過其他Xbox One主機，或是以行動裝置遊玩本身持有遊戲，同時也能直接遊玩Xbox Game Pass訂閱服務收錄遊戲作品。

其次則是直接藉由雲端串流方式遊玩微軟服務所收錄遊戲作品，但此部份目前似乎就會與現有Xbox Game Pass訂閱服務相仿，可讓玩家透過手機、平板，或是PC裝置遊玩Xbox平台遊戲內容。依照微軟先前說法，Project xCloud服務初期至少將收錄超過5000款遊戲作品，目前已經可以相容運作超過3500款遊戲，同時開發者無須額外調整、重新編寫，即可讓遊戲內容藉由微軟雲端服務跨平台使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國南韓戰爭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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