《文明帝國VI》終於登上PlayStation 4、Xbox One平台

配合索尼互動娛樂透過PlayStation直播節目「State of Play」確認《文明帝國VI》將在今年11月22日登上PlayStation 4平台消息後，2K Games隨後也宣布遊戲同樣也會登上Xbox One，並且已經在Nintendo Switch平台銷售。

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基於傳奇遊戲設計大師Sid Meier打造的回合制策略遊玩模式，《文明帝國VI》同樣將讓玩家透過遊戲建造帝國，主遊戲建議售價則為59.99美元，而包含《文明帝國VI：迭起興衰》、《文明帝國VI：風雲際會》在內資料片同捆包的售價則為49.99美元。

此次登上PlayStation 4與Xbox One平台的《文明帝國VI》，將包含四款追加內容包，分別為波蘭文明與場景包、維京人場景包、澳洲文明與場景包、波斯及馬其頓文明與場景包。

而基於與Sony合作舉辦的促銷活動裡，購買《文明帝國VI》的PlayStation 4玩家，將可獲得「努比亞文明與場景包」和「高棉及印尼文明與場景包」。至於在Xbox One平台中，「努比亞文明與場景包」和「高棉及印尼文明與場景包」則是採取另外單獨販售提供。

由Firaxis Games開發的《文明帝國VI》最早只有推出Windows PC版本，後來與Aspyr Media合作將此款遊戲移植到Xbox One和PlayStation 4平台，目前已經累積推出Windows PC版、Nintendo Switch版、iPhone版、iPad版、Mac版，以及Linux版。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》