《最後生還者 二部曲》確認將在明年2/21推出 釋出最新遊玩影片

在稍早透過PlayStation直播節目「State of Play」所公布內容中，索尼互動娛樂確認由Naughty Dog打造的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》將會在2020年2月21日正式推出，並且釋出新一波的預告影片。

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預告影片中，可以看見此次成為玩家主要操作角色的艾莉，為了在因變種真菌感染而受影響的世界中求生存，必須在人性與生存現實間作抉擇。而在前作中由玩家操作的喬爾，則是在艾莉成長之下，以年老姿態登場。

在《最後生還者 二部曲》裡，故事設定在前作的5年之後，艾莉與喬爾選擇定居在懷俄明州的傑克遜市，在繁榮的生還者社區裡平穩生活。但因為一場暴力衝突再次擾亂和平，艾莉為了維護所堅持正義，選擇踏上殘酷旅程，並且在追捕肇事者的過程中面對身體所承受傷害，以及內心道德衝突的波瀾起伏。

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而遊戲中除了再次由Naughty Dog以旗下技術打造宛如電影般的遊戲場景視覺，更能在遊戲中感受高強度近身戰鬥，一氣呵成的動作演出，以及潛行伏擊等操作體驗，另外也能透過豐富的武器、可製作道具，搭配上多樣技能和升級系統，依照玩家個人遊玩風格自訂艾莉的各項能力。

同時，索尼互動也確認《最後生還者 二部曲》將會在2020年2月21日發售，並且將在9月25日起開放數位版與實體版預購，另外也公布普通版、特別版、典藏版，以及包含12吋艾莉模型、艾莉背包複製品在內的艾莉版，而數位版則會同步推出包含PSN個人造型，以及Dark Horse出版數位迷你美術集等內容的數位豪華版。

此外，索尼互動娛樂更宣布將在PlayStation Plus會員10月遊戲陣容增加《最後生還者 重製版》，以及《美國職棒大聯盟19》。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》