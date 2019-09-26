《死亡擱淺》將推出同捆遊戲主機組 以黑色掌印、嬰兒作為視覺設計

日前確認《死亡擱淺 (Death Stranding)》預計在今年11月8日正式推出消息後，索尼互動娛樂稍早在直播節目「State of Play」進一步確認將推出遊戲同捆主機。

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此次配合《死亡擱淺》推出的遊戲同捆主機，將會以白色款PlayStation 4 Pro為基礎，並且加上遊戲中隨處可見的黑色掌印，而DUALSHOCK 4控制器則是以遊戲中「BB (Bridge Babies，布橋嬰)」為概念，藉由透明黃色造型呈現，同時觸控板上也能遊戲作品名稱。

《死亡擱淺》是小島秀夫離開KONAMI之後，以個人全新成立工作室，並且與索尼互動娛樂合作打造的PlayStation 4平台獨佔遊戲作品。遊戲強調突破遊戲類型框架，打造出顛覆傳統的遊戲體驗。

同時遊戲更由擔任《陰屍路》演出的演員諾曼・李杜斯飾演主角「山姆・布橋斯」，並且在遊戲中扮演帶著遊戲中扮演橋接關鍵的「嬰兒」，重新連繫即將分崩離析的世界。

遊戲預計在今年11月8日推出，而此次公布的限量同捆主機組合則會在同一天開放銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》