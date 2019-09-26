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因應Sony永續發展目標 下一款PlayStation主機將會更加「環保」

2019-09-26 13:39楊又肇

如同其他企業近期強調對於環保投入發展項目，Sony旗下負責PlayStation的索尼互動娛樂也提出名為Playing for the Planet的計畫，預期藉由降低下一款次世代遊戲主機的電力損耗，進而讓大量累積節省電力足夠為美國境內超過1000戶家庭供應用電。

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在此之前，Sony已經透露希望能在2040年底以前實現全面使用100%綠能目標，並且預計在2030年先於北美地區實現採用100%綠能運作。

為了配合整個集團永續發展目標，索尼互動娛樂總裁Jim Ryan在稍早提出的Playing for the Plane計畫中，更是以現行PlayStation 4在全球累積銷量表現為基礎，強調下一款次世代主機將藉由全新SoC處理器平台設計，不僅能減少必要材料使用比例，更具備記憶體休眠設計，讓遊戲主機在待機時候僅有0.5W電力損耗，同時整體電力使用需求也會比現有機種低。

因此，Jim Ryan表示預計透過100萬台新款次世代主機所節省電力，將可為美國超過1000萬戶家庭提供用電，若以目前PlayStaiton 4在全球累積數千萬台的銷量表現計算，預期能節省電力更為驚人。

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而針對遊戲不可或缺的網路運作服務平台，Sony互動娛樂也強調將持續降低網路服務平台與背後數據中心所累積造成的碳足跡排放量，並且希望藉此減少遊戲產業在環保所造成影響。

依照Sony目前公布消息，現階段已經降低1600萬噸的碳排放量，預期在未來10年內將使碳排放量減少總數可達2900萬噸。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony環保碳排放PlayStation

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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