Google正式推出Play Pass訂閱服務 主打收錄遊戲、app用到飽

Google日前確認將推出名為Play Pass的訂閱服務，稍早確認將從即日起率先在美國地區推行，並且將以每月4.99美元價格計費使用，在目前推廣期間將以首月僅收1.99美元吸引使用，並且能開放使用者在內，最多6名家庭成員一同使用，另外每個Google帳號都能獲得免費試用10天的權力。

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而接下來Play Pass訂閱服務預期也會開放美國以外地區市場使用，並且會在後續公布海外地區訂閱價格。

Play Pass訂閱服務將可對應手機、平板與筆電使用，但必須搭載Android 4.4作業系統，或是使用16.6.25以上版本的Google Play Store服務，意味目前Play Pass訂閱服務將僅限新款Android手機，以及支援使用Google Play服務的Chrombook使用。

目前初期將會收錄350款遊戲與應用服務app，其中不會具備任何廣告，或是in-App付費購買機制，將能與蘋果推行的Apple Arcade相同，可以透過手機、平板或筆電裝置遊玩完整遊戲內容。

包含《這是我的戰爭 (This war of mine)》、《Cytus》、《星露谷物語 (Stardew Valley)》、《Terraria》、《星際大戰：舊共和國的武士》、《LIMBO》、《Lichtspeer》、《迷你地鐵》、《Old Man's Journey》及《紀念碑谷2》等知名遊戲都會加入Play Pass遊戲訂閱服務，藉此吸引更多使用者遊玩。

除了遊戲作品，與Apple Arcade另一個不同情況在於Play Pass訂閱服務額外收錄非遊戲內容的app，例如《AccuWeather》、《Pic Stitch》、《Tunable》等應用服務內容，顯然Google希望透過按月訂閱方式，讓遊戲與app內容被更多人使用。

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不過，相比蘋果推行的Apple Arcade，Play Pass訂閱服務 顯然並未主打內容獨佔，或是與特定開發者合作，單純藉由訂閱形式讓使用者能任意使用服務收錄內容，並且透過規模化平衡分潤拆帳等收益。

在越來越多計費方式開始從單一定價方式，開始走向低價按月訂閱使用模式，讓使用者能透過每個月少額花費，即可獲得完整且能持續更新應用服務，越來越多廠商顯然都開始藉由訂閱制提供服務，而非僅仰賴單次買斷的使用方式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》