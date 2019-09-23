老是逃避困難對話？ VR虛擬人類讓你練習如何開除員工

Credit: Talespin / 蜜雅截圖 分享 facebook

Talespin 是一家 VR 公司，做出了一位叫做 Barry Thompson 的「虛擬人類」，讓你可以無限次練習如何開除他。

Talespin 是一家 VR 公司，地點在南加州及荷蘭，負責開發 VR 虛擬實境和 AR 擴增實境技術來幫助客戶訓練員工，現有客戶包括美國《財富》雜誌評選的全球前 500 大公司裡的保險公司、電信公司和金融業者。

該公司結合了多種技術，語音辨識、 AI 人工智慧、自然語言處理、遊戲化評分、即時反饋、企業版學習管理系統（ LMS ）與該公司自行開發的「虛擬人類技術」，最後做出了一位叫做 Barry Thompson 的「虛擬人類」，讓你可以無限次練習如何開除這位虛擬員工。

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Barry Thompson 先生看上去有點像皮克斯（Pixar）動畫電影裡面的人物，建模細緻，他有著一頭灰白的頭髮和眼袋。他對壞消息的反應取決於您處理情況的方式。

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在某些情況下，他會生氣並大喊大叫，在另一些情況下他會哭。如果你處理得當，他會平靜地接受這一消息。

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「開發此軟體的用意，是為員工提供一個安全的空間，來練習具有高度挑戰性的人際互動，我們使用人工智慧情感創造出一個逼真角色來刺激和挑戰他們。」 Talespin 的 CEO 兼共同創辦人凱爾・傑克遜（Kyle Jackson）表示：

「你可以預期這種趨勢在未來幾年會很快蔓延。在面試技巧、艱難對話、諮詢銷售、績效評估以及確認多樣性和包容性是否被實踐⋯⋯等方面的員工訓練，我們已經看到越來越多感興趣的目光。」

「軟技能對於任何組織來說都是最重要的。」凱爾・傑克遜（Kyle Jackson）說。「虛擬人類可以讓我們成為更好的人類。」

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《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》