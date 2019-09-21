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新版Steam遊戲收藏庫介面開放測試，讓玩家更容易挖掘想玩遊戲

2019-09-21 13:47楊又肇

今年3月在GDC 2019期間宣佈重新調整Steam服務介面消息後，Vavle稍早在西雅圖PAX遊戲展透過閉門展示介紹新版Steam遊戲收藏庫介面設計，標榜能讓玩家更容易挖掘新遊戲，並且更容易與開發者反應想法，甚至也加強線上社群互動效果。

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在新版介面中，將可透過標籤、6秒短片等方式讓玩家更容易找到合適遊戲，其中不僅能藉由標籤方式讓搜尋結果更為精準，甚至也能讓玩家更容易過濾不必要的搜尋結果。欄位中也將加強開發者與玩家溝通效果，例如可以透過遊戲更新內容、額外下載內容吸引玩家關注，同時也會透過介紹頁面說明近期追加項目，或是公布限定時間的活動內容，並且可另外上傳翻譯內容，以利在地玩家了解公布項目。

Valve表示新介面將能讓玩家更容易了解遊戲內容最新動態，同時也能透過線上社群互動方式了解好友正在玩哪些遊戲，並且配合新介面挖掘更多適合自己的遊戲作品。另外，透過過濾機制也能讓玩家更容易自定顯示內容，避免不必要的資訊產生干擾。

在此之前，Valve已經在9月4日提供測試名為Steam events的遊戲收藏庫功能，讓開發者、玩家能以更具彈性方式管理內容，接下來也計畫透過名為Deep Dive功能，讓玩家可以更容易關注個人喜愛遊戲，並且持續追蹤相關動態。

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目前新版遊戲收藏庫已經開放玩家加入測試，透過Steam設定選項開啟用戶端測試版，即可加入測試新版遊戲收藏庫，另外也能率先取得更多新功能。

若要參與Steam用戶端測試，請依照下列步驟操作：

  • 執行 Steam，點擊左上角的「Steam」字樣，在下拉選單中點選「設定」 (Mac作業系統為「偏好」)

  • 進入「帳戶」分頁，點擊「測試參與」下的「變更…」按鈕

  • 在下拉選單中點選「Steam Beta Update」，接著按下「確定」

  • 系統會告知需要重新啟動Steam，以便完成變更

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

西雅圖

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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