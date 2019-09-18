Google透露 串流遊戲服務Stadia將會整合Android TV

在稍早於荷蘭阿姆斯特丹舉辦的廣播電視設備展IBC 2019中，Google在接下來的Android TV更新將會整合雲端串流遊戲服務Stadia。

分享 facebook

依照目前Google公布消息，Stadia服務將會同時對應手機、平板、筆電、桌機等硬體裝置，此次透露將會進一步與Android TV整合，預期也會進駐更多智慧連網電視產品，讓Stadia服務收錄遊戲可以被更多玩家遊玩。

Stadia服務將先推出Pro版本，提供最高4K解析度、HDR、60fps與5.1環繞音效串流效果，預計明年會進一步推出免費使用的基礎版本，最高對應1080P解析度、60fps與立體聲音效，但比起Pro版本則少了可額外獲得免費遊戲，以及特定遊戲折扣優惠。

而就Google後續說明，Stadia服務採用針對遊戲串流需求打造的傳輸引擎，在遊戲執行過程便會同步運作，並且同時針對使用者操作端與Stadia服務端擷取資訊，在最小延遲情況下實現即時互動的遊玩體驗。

除了透露未來Stadia將會進一步與Android TV整合，Google更透露接下來Android 11 (Android R)、Android 12 (Android S)預計更新重點，其中包含採用全新主頁操作介面、Google Lens服務與相機功能，另外也計畫讓Android應用產品能以更快速度進入市場，並且提昇軟硬體整合效果，同時也預期可讓記憶體需求及電力損耗降低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》